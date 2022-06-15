Владелец «Авито» нидерландская Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers, который также является материнской компанией OLX Group) ведет переговоры с VK о продаже «Авито», при этом договоренности о сделке пока нет, пишет агентство Bloomberg. Кроме того, интерес к активу проявляет «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным». Также агентство отмечает, что кроме «Авито» Prosus может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.

В марте стало известно о выделении «Авито» из OLX Group в отдельную компанию, после чего Prosus стала прямым владельцем 100% в ООО «Авито Холдинг». В мае Prosus объявила, что начинает поиск покупателя на актив в связи с уходом из России. 10 июня депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, ограничивающий 20% максимальную долю иностранного владения в сервисах бесплатных объявлений с ежемесячной аудиторией более 10 млн. Прежде всего эта инициатива затрагивает «Авито».