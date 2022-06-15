ЦБ предлагает переписать депозитарные расписки в российские акции без взаимодействия с иностранными депозитариями:

"Для случаев конвертации с санкционным элементом на стороне эмитента или владельца предусматривается заявительный порядок конвертации через российский депозитарий без необходимости обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре", - ответили в пресс-службе ЦБ РФ на запрос "Интерфакса".

По данным ЦБ РФ, для владельцев, права которых учитываются в российских депозитариях, будет предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранным номинальным держателям.