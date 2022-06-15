ЦБ предлагает переписать депозитарные расписки в российские акции без взаимодействия с иностранными депозитариями:
"Для случаев конвертации с санкционным элементом на стороне эмитента или владельца предусматривается заявительный порядок конвертации через российский депозитарий без необходимости обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре", - ответили в пресс-службе ЦБ РФ на запрос "Интерфакса".
По данным ЦБ РФ, для владельцев, права которых учитываются в российских депозитариях, будет предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранным номинальным держателям.
Проблема с российскими расписками возникла из-за нежелания иностранных депозитариев оказывать услуги депонирования и удостоверения прав держателей расписок, но если сведения об акционерах признаются компаниями ведущими бизнес в России и без помощи иностранных депозитариев, то права акционеров могут быть отражены и по внутрироссийским данным
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