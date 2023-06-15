17 музыкальных лейблов подали в суд на Twitter за нарушение авторских прав. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исковое заявление, зарегистрированное в штате Теннесси. Компанию обвиняют в допущении тысяч нарушений авторских прав: Twitter разрешает публиковать любую музыку без соответствующей лицензии. В иске речь идет о «бесчисленных копиях музыкальных композиций». Twitter - одна из немногих крупных платформ социальных сетей, которая не платит владельцам музыкальных прав за лицензии на их работы. YouTube, Facebook, Snap и TikTok заключили соглашения, которые в совокупности приносят музыкальной индустрии миллиарды долларов в год.

Национальная ассоциация музыкальных издателей США (National Music Publishers' Association, NMPA), в которую входят лейблы Sony Music Publishing, BMG Rights Management и Universal Music Publishing Group, требует возмещения $250 млн за 1700 случаев нарушения авторских прав. По словам президента NMPA Дэвида Исраэлита, Twitter остается единственной социальной сетью, которая отказалась лицензировать миллионы песен. В иске также говорится о том, что после прихода Илона Маска в Twitter «начался беспорядок в правовых вопросах».