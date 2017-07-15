Сегодня я последний день работаю в #Lingualeo, дальше отпуск, и с 1 августа я больше не CEO самой прекрасной компании в мире.

Ждите длинный пост о любви и благодарности к моим любимым сотрудникам. Рассказ о том, почему эта компания и продукт порвут мир. Шутки и байки последних 3х лет он-лайн образования. Рассказы о планах.

И теперь я не говорю от имени компании, так что не пугайтесь моих девочковых рассказов, ню фоток и философских рассуждений) Поздравляйте!

PS и ждите вечеринок!