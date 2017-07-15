Глава онлайн-сервиса по изучению английского языка LinguaLeo Ирина Шашкина покинула компанию. Она переезжает жить в США.
Сегодня я последний день работаю в #Lingualeo, дальше отпуск, и с 1 августа я больше не CEO самой прекрасной компании в мире.
Ждите длинный пост о любви и благодарности к моим любимым сотрудникам. Рассказ о том, почему эта компания и продукт порвут мир. Шутки и байки последних 3х лет он-лайн образования. Рассказы о планах.
И теперь я не говорю от имени компании, так что не пугайтесь моих девочковых рассказов, ню фоток и философских рассуждений) Поздравляйте!
PS и ждите вечеринок!
Шашкина возглавила компанию год назад, сменив на посту Дмитрия Ставиского. Ставиский же пришёл в компанию в 2014 году с позиции вице-президента в Evernote. При нём, в 2015 году, сервис вышел на окупаемость.
Кейс LinguaLeo: Как соревновательность пользователей влияет на продажи продукта
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