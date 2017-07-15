«Ведомости» обратили внимание, что Сбербанк и Apple так и не смогли решить проблему с полномочиями голосового помощника Siri. Ещё в октябре прошлого года РБК сообщал, что во время блокировки iPhone помощник Siri умеет переводить деньги его владельца через SMS-банкинг. В пятницу об этом вновь сообщил один из пользователей социальных сетей, и «Ведомости» убедились, что Siri до сих пор может переводить деньги таким способом, причём журналисты газеты смогли сделать подобную операцию и с «Тинькофф банком».

Сотрудникам «Ведомостей» удалось попросить Siri перевести деньги через SMS-банкинг на заблокированном iPhone через службы «Тинькофф» и Сбербанка. Для Сбербанка после запроса на перевод нужно было отправить верификационный код, что также удалось сделать голосом при заблокированном смартфоне. У «Тинькофф» деньги уходят сразу же, без верификации. В отличие от Siri, голосовая система Ok Google на Android-устройствах перед отправкой SMS просит разблокировать телефон. Впрочем, в настройках iPhone можно запретить доступ Siri к SMS при заблокированном экране.