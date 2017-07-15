Источники рассказали Bloomberg, что инвесторы Uber, включая раннего инвестора Benchmark, и члены совета директоров обсуждают продажу части своих акций японской инвестиционной группе SoftBank. Издание отмечает, что для стартапа, в который вложилось уже больше 500 инвесторов, это будет поворотной точкой, поскольку ранние инвесторы, очевидно, избавляться от акций из-за серии скандалов и неудач компании, закончившейся вынужденной отставкой генерального директора Трэвиса Каланика.