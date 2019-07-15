По данным «Коммерсанта» китайские бренды Xiaomi, Honor и Huawei стали наиболее продаваемыми марками смартфонов в России в штуках.

Xiaomi дал 22% продаж телефонов

Huawei 19,5%

и Honor 8,5%

При этом Honor это суббренд Huawei для более молодой аудитории, поэтому Huawei обладает большей долей продаж, чем Xiaomi. Суммарно на китайских производителей приходится половина продаваемых трубок в России через те каналы, данные о которых есть у «Коммерсанта».

Если с точки зрения ритейлеров и сотовых операторов нет особой разницы чьи аппараты продавать в России, то с точки зрения интернет-бизнеса изменение ландшафта достаточно радикальное: