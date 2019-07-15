Половина продающихся в России трубок это Huawei, Honor и Xiaomi


По данным «Коммерсанта» китайские бренды Xiaomi, Honor и Huawei стали наиболее продаваемыми марками смартфонов в России в штуках.

  • Xiaomi дал 22% продаж телефонов
  • Huawei 19,5%
  • и Honor 8,5%

При этом Honor это суббренд Huawei для более молодой аудитории, поэтому Huawei обладает большей долей продаж, чем Xiaomi. Суммарно на китайских производителей приходится половина продаваемых трубок в России через те каналы, данные о которых есть у «Коммерсанта».

Если с точки зрения ритейлеров и сотовых операторов нет особой разницы чьи аппараты продавать в России, то с точки зрения интернет-бизнеса изменение ландшафта достаточно радикальное:

  1. Во-первых, для того чтобы охватить половину пользователей для дистрибуции своих приложений и сервисов сейчас достаточно только лишь договорённостей с двумя игроками рынка
  2. Во-вторых, эти игроки не завязаны принципиально на решения Google и Appple.

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    zubilo

    >китайские бренды Xiaomi, Honor и Huawei стали наиболее продаваемыми марками смартфонов в России в штуках

    наиболее продаваемыми в интернете, наверное? там же ниже пишут, что в оффлайне ситуация иная
    «В целом, с учетом офлайн-продаж, Xiaomi занимает лишь пятое место.»

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    Rulims rulims.ru

    «Во-вторых, эти игроки не завязаны принципиально на решения Google и Appple.» что-то странное написано… Как китайцы без Google будут жить пока не проверено… Скорее как про в анекдоте про летающего крокодила — «летает, но низко-низко"… и зачем с ними связываться непонятно. Samsung тот же решил рынок не терять и под китайскии реалии в A10/20/30/40/50/70 более чем подстроился

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