Компания «Яндекс.Такси» объявила о покупке активов компании Rutaxi/Везёт и, по сути, интеграции их клиентской базы в свою собственную. Представители Mail.ru Group сообщили журналистам «Ведомостей», что данная сделка, по их мнению, не может быть совершена, поскольку Mail.ru, выдавший Rutaxi конвертируемый заём, имеет право на получение доли в компании. Позиция же Rutaxi/Везёт заключается в том, что заём Mail.ru был возвращён компании, а правом по приобретению доли в Rutaxi/Везёт MRG не воспользовалась.
Если сделка по поглощению Rutaxi будет завершена Я.Такси, то на российском рынке останется только два независимых крупных игрока рынка заказа такси: «Максим» и Gett. Завершение сделки по Rutaxi существенно увеличит переговорную стоимость обоих проектов.
Я.Такси при этом сможет решить проблемы присутствия во многих регионах России, где пользователи так и не привыкли к Яндексу, при этом часть разработок Rutaxi/Везёт, вполне возможно, будет встроена в Я.Такси — Rutaxi во многом выступало примером для Яндекса на этапе развития такси-сервиса: например, в Rutaxi фиксированная оплата до начала поездка появилась за годы до появления этой функции в Я.Такси.
Позиции же Mail.ru Group на российском рынке такси-сервисов осложнятся: фактически компании придётся отказаться от планов по развитию кооперации с Rutaxi, если они были и придётся строить федеральную сеть или самостоятельно, или искать возможности объединения с другими игроками.
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Очень плохая новость.
Та же тема с кашерингом - кто хотел и имел возможность в регионах открыть, уже понимали, что не надо (в итоге толком нормального кашеринга в регионах нет по большому счёту).
«Таксисты» же влезли гораздо раньше в тему, до прихода и понимания угрозы и бесперспективности бизнеса без столичных корней.
Плохая-непонятная новость, попытка монопольного строительства в области где очень много странностей (скажем так)… Ну и понимаем что даже московская область не особо покрыта, только крупные города как-то….
у Яндекса уже был опыт выдачи денег стартапам для выхода из-под Mail.ru — они, например, Крючкову дали кредит на выкуп Habrahabr.ru
Вполне возможно, что сейчас такая же ситуация: если «Везёт» мог прекратить отношения деньгами, то дать ему денег для «Яндекс.Такси» не должно было быть проблемой.
За эти деньги они покупают себе хорошее ускорение, а Ситимобил изрядно тормозят.