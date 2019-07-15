Компания «Яндекс.Такси» объявила о покупке активов компании Rutaxi/Везёт и, по сути, интеграции их клиентской базы в свою собственную. Представители Mail.ru Group сообщили журналистам «Ведомостей», что данная сделка, по их мнению, не может быть совершена, поскольку Mail.ru, выдавший Rutaxi конвертируемый заём, имеет право на получение доли в компании. Позиция же Rutaxi/Везёт заключается в том, что заём Mail.ru был возвращён компании, а правом по приобретению доли в Rutaxi/Везёт MRG не воспользовалась.

Если сделка по поглощению Rutaxi будет завершена Я.Такси, то на российском рынке останется только два независимых крупных игрока рынка заказа такси: «Максим» и Gett. Завершение сделки по Rutaxi существенно увеличит переговорную стоимость обоих проектов.

Я.Такси при этом сможет решить проблемы присутствия во многих регионах России, где пользователи так и не привыкли к Яндексу, при этом часть разработок Rutaxi/Везёт, вполне возможно, будет встроена в Я.Такси — Rutaxi во многом выступало примером для Яндекса на этапе развития такси-сервиса: например, в Rutaxi фиксированная оплата до начала поездка появилась за годы до появления этой функции в Я.Такси.

Позиции же Mail.ru Group на российском рынке такси-сервисов осложнятся: фактически компании придётся отказаться от планов по развитию кооперации с Rutaxi, если они были и придётся строить федеральную сеть или самостоятельно, или искать возможности объединения с другими игроками.