Ашот Оганесян в Facebook рассказал о том, как он продал компанию Devicelock DLP в Acronis:

Начиная с 2007 года, я решил, что компания это тоже товар и ее можно продать, если предложат хорошие условия (деньги это условие обязательное, но недостаточное). Ну и к тому же потенциальные покупатели были всегда и всегда они приходили сами. По некоторым причинам из трех букв (N, D и A) их названия я раскрыть не могу.

Сначала это была знаменитая контора, делавшая крипту (в правильном значении этого слова) — запомнились они тем, что их финдир прилетел из США в Москву без российской визы и звонил мне с погранконтроля с жалобой на кровавое Кей Джи Би не пускающего его в страну. Ну и дальше с ними все шло примерно так же, а затем их купили…

Потом были три известные европейские антивирусные конторы, с двумя из которых переговоры были по два раза (с разницей в 6 и 8 лет). Где между ними была еще одна американская ИБ-компания, ныне поглощенная.

Переговоры это не просто емейлами обменялись, доходило до полноценного дьюдила. Но всегда все обламывалось либо на деньгах (особо хитрые антивирусники даже хотели купить нас за наши же деньги, если пересказать их схему сделки с йуридического на человеческий), либо на дальнейших условиях (например, обязательный переезд топменеджмента в восточноевропейскую Крокожию).

Всякие инвест-фонды, с которыми много говорил в разное время по разным причинам, я тут не считаю. Это не продажа бизнеса.

…

Ну и о самом важном, тут как говорится «параметры сделки стороны не раскрывают», но это достаточно крупная сделка для мирового рынка DLP, я вполне доволен.