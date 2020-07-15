Всеволод Киров, директор по развитию Pikabu, в своём Facebook изложил историю рассмотрения дела о размещении рекламы букмекеров на Pikabu (что незаконно с точки зрения российского законодательства).

Фактические обстоятельства дела: на Pikabu.ru оказались баннеры «Лиги ставок», попавшие туда через Google AdX при запрете на Pikabu сайтов игровой тематики. Они просочились как реклама Apple, поскольку клик по баннеру вёл на скачивание приложения «Лиги ставок»

Позиция сторон:

Pikabu: мы запретили всё что нужно для соблюдения законодательства РФ , премодерировать всё что прилетает через AdX мы не можем , даже инструментов таких нет.

премодерировать всё что прилетает через AdX мы не можем даже инструментов таких нет. Google: мы вообще на рекламе не зарабатываем ( «Вот это да!» написала нам в редакцию девочка Маша по данному поводу — Roem.ru), мы просто даём интерфейс для рекламодателя , если что не так — разбирайтесь с площадкой , а не снами. У площадок есть все возможности премодерации и постмодерации.

«Вот это да!» написала нам в редакцию девочка Маша по данному поводу — Roem.ru), мы просто даём интерфейс для рекламодателя если что не так — разбирайтесь с площадкой а не снами. У площадок есть все возможности премодерации и постмодерации. «Лига ставок»: не знаем что это , ничего не размещали.

ФАС после совещания признала виноватой в нарушении закона о рекламе исключительно Google, но не Pikabu и не «Лигу ставок»

Решение можно оспорить в суде