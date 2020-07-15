Всеволод Киров, директор по развитию Pikabu, в своём Facebook изложил историю рассмотрения дела о размещении рекламы букмекеров на Pikabu (что незаконно с точки зрения российского законодательства).
Фактические обстоятельства дела: на Pikabu.ru оказались баннеры «Лиги ставок», попавшие туда через Google AdX при запрете на Pikabu сайтов игровой тематики. Они просочились как реклама Apple, поскольку клик по баннеру вёл на скачивание приложения «Лиги ставок»
Позиция сторон:
- Pikabu: мы запретили всё что нужно для соблюдения законодательства РФ, премодерировать всё что прилетает через AdX мы не можем, даже инструментов таких нет.
- Google: мы вообще на рекламе не зарабатываем («Вот это да!» написала нам в редакцию девочка Маша по данному поводу — Roem.ru), мы просто даём интерфейс для рекламодателя, если что не так — разбирайтесь с площадкой, а не снами. У площадок есть все возможности премодерации и постмодерации.
- «Лига ставок»: не знаем что это, ничего не размещали.
ФАС после совещания признала виноватой в нарушении закона о рекламе исключительно Google, но не Pikabu и не «Лигу ставок»
Решение можно оспорить в суде
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Странно, что в App Store вообще есть их приложение
1. Если я верно понял скриншоты — там есть дырка в системе — реклама AppStore — означает рекламу бренда Apple, и система считает, что бренд Apple — это не букмекеры.
2. Позиция Гугла мне не нравится.
Признать свою вину, и пообещать оперативно заткнуть дыру (можно даже временно запретить рекламу AppStore) — было бы лучшим вариантом с точки зрения бизнеса. Издатель оказался не просто брошен на произвол судьбы, Гугл намеренно пытался его подставить. Это сильный удар по репутации AdX, AdSense. Может быть в штаб квартиру Гугл написать, что в России такое безобразие творится?
3. Я считаю, что Гугл может найти и сдать ФАС конечного рекламодателя. Если реклама шла через Ads — сдать реквизиты рекламодателя хоть ООО Василек, хоть плательщик частное лицо по карте. Если реклама шла как RTB сдать реквизиты DSP как покупателя. Но покупатель может оказаться иностранцем, тогда встанет вопрос, как Гугл допустил его на наш рынок без должной модерации.