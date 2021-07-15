Роскомнадзор рассказал, что за первое полугодие 2021 года запретил в два раза больше страниц «с призывами к суициду или описанием его способов», чем за первое полугодие 2020 года: 22,6 тысяч против 10,1 тысячи. За весь 2020 год — 25 тысяч. Если считать вместе с публикациями, заблокированными соцсетями самостоятельно — 45,5 тысяч, «из них к „группам смерти“ относятся 354 материала». В «Лиге безопасного интернета» тоже обнаружили рост количества публикаций про суицид, главными по самоубийствам в России оказались Twitter и TikTok. Представители ВКонтакте заявили «Известиям», что роста количества такого контента в соцсети не видят.
Эксперты «Известий» считают, что причина в «удалёнке» — дети и взрослые стали больше времени проводить в интернете, поэтому в интернете стало больше вообще всего. В том числе, например, и мошенничества.
По словам главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей Владимира Зыкова, удаленка способствует росту, но это не основной фактор. Эксперт заметил, что непосредственно перед тем, как число суицидальных сообщений в соцсетях начало расти, там стали появляться массовые однотипные публикации, в которых пользователей предупреждали о якобы надвигающейся опасности, когда некий куратор подводит подростков к совершению самоубийства. А чем больше внимания к теме, тем больше детей хотят быть ближе к этому хайпу, считает он. В качестве примера платформы с большим количеством подобного контента эксперт привел TikTok.
Из Генпрокуратуры прессе ответили, что уже потребовали от органов на местах усилить контроль и обеспечить безопасность детей.
TikTok рассказал «Известиям», сколько всего контента удалили для Рунета в первом квартале (3,7 млн видео), и сколько суицидальных роликов удалили в мире (5,7% от удаленных). Но не рассказал, сколько удалили в мире и сколько суицида в Рунете.
По данным Twitter, Россия по итогам второй половины 2020 года заняла третье место по количеству запросов на удаление контента после Японии и Индии. Впрочем, Япония серьезно оторвалась от преследователей — 43%, 18% и 16% соответственно.
Из 6 351 запроса в судебном порядке были направлены 569. В докладе говорится, что число обращений из России снизилось на 29% по сравнению с первой половиной 2020 года, когда их было 8 949. Большинство запросов (64%) связаны с российскими законами, запрещающими пропаганду суицида.
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