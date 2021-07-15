Гиганты онлайн-ритейла на этой неделе пошли в фудтех. «Потребньюс» заметили у Ozon вакансии «бренд-шефа, который разработает блюда и оптимизирует их себестоимость, а также поваров на несколько кухонь в разных районах Москвы». Редакции Roem эту вакансию найти не удалось, но Ozon известен склонностью убирать вакансии, о которых написала пресса. 20 мая вакансию менеджера проекта доставки из ресторанов нашел у «Озона» «Коммерсант», но после запроса комментария она исчезла.

«Готовая еда, как и собственная торговая марка Ozon, направлены на лояльность и retention (удержание) клиентов. Это товары частотного спроса — качественную еду можно заказывать каждый день», — рассказал Потребньюс знакомый с проектом человек. По его словам, планы по его масштабированию пока не определены.

Ozon.Express уже доставляет готовую еду от партнёров, в основном из «Азбуки вкуса». В мае компания размещала вакансию менеджера проекта доставки из ресторанов.

11 июля Wildberries рассказала прессе, что начала продавать блюда из ресторанов. Доставку партнеры-рестораны обеспечат своими силами, Wildberries размещает товар в соответствующем разделе маркетплейса, позволяет оплатить и передает заказ ресторану.