Гиганты онлайн-ритейла на этой неделе пошли в фудтех. «Потребньюс» заметили у Ozon вакансии «бренд-шефа, который разработает блюда и оптимизирует их себестоимость, а также поваров на несколько кухонь в разных районах Москвы». Редакции Roem эту вакансию найти не удалось, но Ozon известен склонностью убирать вакансии, о которых написала пресса. 20 мая вакансию менеджера проекта доставки из ресторанов нашел у «Озона» «Коммерсант», но после запроса комментария она исчезла.
«Готовая еда, как и собственная торговая марка Ozon, направлены на лояльность и retention (удержание) клиентов. Это товары частотного спроса — качественную еду можно заказывать каждый день», — рассказал Потребньюс знакомый с проектом человек. По его словам, планы по его масштабированию пока не определены.
Ozon.Express уже доставляет готовую еду от партнёров, в основном из «Азбуки вкуса». В мае компания размещала вакансию менеджера проекта доставки из ресторанов.
11 июля Wildberries рассказала прессе, что начала продавать блюда из ресторанов. Доставку партнеры-рестораны обеспечат своими силами, Wildberries размещает товар в соответствующем разделе маркетплейса, позволяет оплатить и передает заказ ресторану.
Первым партнером маркетплейса, по его словам, уже стала сеть «Бакинский бульвар» (включает девять точек). Его представитель эту информацию подтвердил.
Меню ресторана уже появилось в разделе «Экспресс-доставка» в приложении Wildberries. Компания возьмет на себя лишь оформление заказа и оплату, доставку же будут осуществлять сами точки общепита собственными силами, говорит ее представитель. Представитель «Бакинского бульвара» отметил, что доставка — одно из приоритетных направлений для сети, но долю этого канала в ее продажах он не назвал. Компания уже работает с «Яндекс.Едой» и Delivery Club, у нее есть доставка через собственное приложение. Сейчас спрос на эту услугу особенно растет, добавил представитель «Бакинского бульвара».
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