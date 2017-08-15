Группа компаний «Севергрупп» Алексея Мордашова инвестировала в образовательный холдинг «Нетология-групп», который объединяет в себе ресурс для школьников «Фоксфорд» и для профессионального обучения «Нетология». Подробности сделки не раскрываются, однако известно, что это не продажа компании. Об этом сообщил Forbes. По словам двух источников издания, которые близки к сделке, оценка последней компании составила $50−60 млн.

Как пишет Firrma со ссылкой на источник, который также знаком с ходом сделки, после привлечения новых инвестиций фонды Buran Venture Capital и InVenture Partners вышли из «Нетологии-групп». «Севергрупп» и «Нетология» заявили, что «Севергрупп» выкупил долю в 40% - часть, которая принадлежала этим фондам. 60% сохранилось у основателей «Нетологии».

В 2014 году «Нетология» уже два раза привлекала инвестиции от Inventure Partners. Известно, что во второй раз фонд вложил $1,1 млн. Тогда оценка компании составила $14,1 млн. В феврале 2015 года оба фонда Buran Venture Capital и InVenture Partners инвестировали в «Нетологию» $2,1 млн. Инвестиции планировалось направить на рекламу и разработку новых продуктов и платформы. «Лента.ру» сообщила, что общий объем всех инвестиций составил $3,8 млн.