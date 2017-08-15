Яндекс.Такси начнет страховать своих клиентов на время поездки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в интернет-отрасли. Издание также пишет, что в настоящее время компания ведет переговоры с такими страховщиками, как, например, «Ингосстрах», РЕСО и ВСК.

Известно, что сервис будет тестировать проект в трех-пяти городах. Наибольшая сумма выплаты составит 2 млн рублей.

Сейчас рано говорить, как именно это будет реализовано. Возможно, согласиться на страхование своих поездок можно будет в меню приложения, — прокомментировал руководитель отдела регионального развития компании Алексей Федотов.

Об этом также задумались в Uber, с которыми представители Яндекс.Такси объединили свой бизнес. Представитель такси «Максим» Павел Стенников рассказал, что его компания рассматривала возможность создать свою страховую компанию или благотворительный фонд. По словам источника «Коммерсанта» на финансовом рынке, для пользователей такси-сервиса стоимость поездки может вырасти на 3−5 рублей.