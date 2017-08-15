«Яндекс» запустил агрегатор служб краткосрочной аренды автомобилей Яндекс.Каршеринг, пишет «Коммерсантъ». Пользователям в Москве и Санкт-Петербурге будут доступны 2,2 тыс. автомобилей от сервисов «Делимобиль», Anytime, Car5, Rentmee и Colesa.com.

С мая бета-версия приложения была доступна пользователям на платформе iOS в тестовой среде TestFlight, в тестировании приняли участие более 2 тыс. пользователей. На стадии тестирования в сервисе также были доступны автомобили BelkaCar. Сейчас их там нет, но соответствующие переговоры с компанией ведутся, сказали в «Яндексе».

Также Яндекс.Каршеринг начал эксперимент на зарубежном рынке — в Будапеште. Пользователи могут выбирать автомобили местного каршеринга GreenGo. Эксперимент рассчитан в основном на российских туристов.