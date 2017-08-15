Оператор «Максимателеком», предоставляющий бесплатный Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга в обмен на рекламу, намерен ужесточить правила авторизации, чтобы избежать накрутки просмотров пользователями. С середины июня этого года закупать рекламу, которая транслируется пассажирам метро можно не только напрямую у «Максимателеком», а также через рекламную сеть «Яндекса».

Прежде чем получить возможность выйти в бесплатный интернет, пользователь сети «Максимателеком» должен зайти на страницу авторизации, где расположен рекламный баннер, а затем — на страницу, где должен просмотреть несколько рекламных роликов. Некоторые из пользователей кликают сразу на рекламное сообщение на странице авторизации, чтобы без дальнейшего просмотра рекламы попасть в сеть.

Таким абонентам «Максима» планирует показывать рекламные ролики без возможности клика по ним, чтобы избежать накруток. По словам представителя компании, это поможет увеличить рекламные доходы «на несколько сотен тысяч рублей в месяц», за счет роста качества рекламного трафика.