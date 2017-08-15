Оператор «Максимателеком», предоставляющий бесплатный Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга в обмен на рекламу, намерен ужесточить правила авторизации, чтобы избежать накрутки просмотров пользователями. С середины июня этого года закупать рекламу, которая транслируется пассажирам метро можно не только напрямую у «Максимателеком», а также через рекламную сеть «Яндекса».
Прежде чем получить возможность выйти в бесплатный интернет, пользователь сети «Максимателеком» должен зайти на страницу авторизации, где расположен рекламный баннер, а затем — на страницу, где должен просмотреть несколько рекламных роликов. Некоторые из пользователей кликают сразу на рекламное сообщение на странице авторизации, чтобы без дальнейшего просмотра рекламы попасть в сеть.
Программист «Яндекса» из ЦЕРНа выпустил блокировщик рекламы в Wi-Fi-сети московского метро
Таким абонентам «Максима» планирует показывать рекламные ролики без возможности клика по ним, чтобы избежать накруток. По словам представителя компании, это поможет увеличить рекламные доходы «на несколько сотен тысяч рублей в месяц», за счет роста качества рекламного трафика.
Roem.ru: Живёшь в центре Москвы-СПб, в паре остановок от работы? Тебе не повезло. Ночуешь в отдалённом спальном микрорайоне, долго едешь до офиса? Ты небогат, но счастлив — ты успеваешь и посмотреть обязательную рекламу, и бесплатно воспользоваться Wi-Fi в метро.
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Я уже давно отказался от него:
— не поддерживает много устройств, надо постоянно писать и просить обнулить подключенные к телефону абонентские девайсы
— если им пользоваться, то потом начинает пытаться подключиться к любому проходящему рядом автобусу
— самое главное — в перегонах всё чаще и больше есть сотовая связь.
— больше хожу пешком и меньше езжу на метро
— если и хочется почитать — читаю Kindle
Кажется, что паттерн «долго-долго еду на метро без пересадок и меня не бесят перерывы связи» — умирающий. И разрешение технических проблем вообще дало бы больше клиентов, чем «закрутка» не любящих рекламу.
Наличие вайфая в метро штука конечно удобная (хотя на станциях без проблем можно все прекрасно качнуть по gprs и перегон ехать читать, что я прежде и делал). Но.
Модель монетизации выбрана неудачная, имхо.
Во-первых эти дурацкие ролики (а 99.99999% любых рекламных роликов по определнию дурацкие везде). При том, что у народа 99% вметро смартфоны по 5.5 дюйма, да еще шум вокруг — тот дурацкий ролик просто несмотрибелен. Да еще и раздаржающ. Для поездки на пару станций — один перегон уходит на эту хрень. Что врядли способствует позитивному восприятию рекламируемого бренда.
Думаю, и организаторы это понимали, и поэтому ввели платный отказ от рекламы. Я както полгода назад долго ехал, и чуть было не заплатил чтото там эти 50 руб. за это. Но оказалась какаято утная процедура списания и мой оператор выдал автоматом смс, что такие опрерации выглядят подозрительно и заблокировал списание средств.
Кароче, ни Богу свечка ни чорту кочерга. Ни провайдру прибыли особо ни рекламодателю эффекта ни юзеру удобства.
Им надо идти проще: т.к. все уже распробовали этот вайфай да и разобрались в каком конце вагона лучше берет, то просто закрывать нафиг бесплатный доступ совсем (или делать его ограниченым по времени, допустим 5 мин.), убирать эти рекламы (лишняя морока) но упрощать способы оплаты при снижении цены. (или тот же $1 оставлять в мес.). Через любые платежные системы, просто по номеру тел. (возможно это так и есть уже, но я не рылся в яндексденьгах или банклиенте, может там уже и есть метро?
Потому что списание со счета мобильника вызывает вопросы при отдельных видах тарифов (вот в случае с корп. тарифом например).
Ну и тогда, возможно, если эту всю громоздкую идентификацию убрать, да еще всякий раз при пересадках по-новой, то народ станет с удовольствием платить.
Не надо пытаться заработать все деньги мира — и с роликов и с пассажиров. Или выкручивать руки пассажирам, которым алко времени на ролик и нежалко денег на избавление от него (это крайне узкая страта).
Надо оказывать нормальную платную, но оч. недорогую общедоступную услугу и всио.
Был у нас преподаватель английского из Великобритании. Ему почти всем нравилась Москва, и он говорил: «Ребята, у вас в метро бесплатный вайфай! О чем вы говорите вообще!» Не надо сбрасывать со счетов туристов — это важно для многих.
Я сам не пользуюсь, конечно. А уж в Питере так и вообще не вижу смысла — метро короткое, и везде бьёт LTE (в отличие от Москвы, где по пальцам считаются станции с LTE, а 3G вечно забит).
да и хренбы с ними с иностранцаме. Сколько их там относительно местных жителей? Вконце концов для тех кто тут в роуминге со своим тамошним номером — можно сделать бесплатный доступ. Типо бонус. А основную массу — не грузить всеми этими рекламами, а както эффективнее использовать уже развернутую сеть.
В чем ее реально смысл? В понтах перед иностранцами? В доходе от рекламы? Или в комплексном повышении эффективности нерабочего времени (миллионов человекочасов) которые тратят люди в метро, а могли бы много всяких полезных дел сделать или узнать чтото или просто развлечься. (потом на работе или дома меньшн можно отвлекаться, т.к. 2 часа в день добавляется к общему трафику сидения в инете)))).
Нужно упростить доступ, но возможно, расширить платный. (засчет ухода от идиотской тв-модели). Денег будет больше, уверяю. Один фиг никто квартиру внезапно поккупать не будет едя в вагоне, да и захочешь позвонить — шум, невозможно говорить (а обратная связь и конверсия — важнейший показатель, нежели абстарктные «просмотры»).
Да и возм. оплаты с одного личного банк клиента сразу допустим всем членам семьи, просто по номерам, как это щас делается по моб.связи.
Ну, а корпоративные номера (о которых писал выше) — вообще самбог велел операторам уже дополнить этой опцией. Тупо повышает эффективность сотрудников в те 2−3 часа, которые он проводит в метро.
> — если и хочется почитать — читаю Kindle
Приятно порадовал cloud reader https://read.amazon.com — с недавнего времени он научился кэшировать книги полностью и работать оффлайн.