Российский рынок онлайн-кинотеатров, которые работают по модели ОТТ, в 2016 году вырос на 40% и составил 4,8 млрд рублей, а аудитория таких сервисов выросла на 3,0% и составила 39,6 млн человек. Об этом «Роем» сообщили представители компании «ТМТ Консалтинг», которые провели исследование рынка таких сервисов. В число ОТТ-видеоплощадок вошли онлайн-кинотеатры (OTT VoD) и порталы потокового ТВ-вещания. Магазины приложений, как iTunes и Google Play, не учитывались.

В отчете подчеркивается, что 2016 год показал заметный рост как платной, так и рекламной выручки сервисов. Наиболее высокими темпами в прошлом году росли доходы, полученные по платной модели, — их объем в конце года составил 2,34 млрд рублей, то есть, они выросли на 65%. Реклама принесла 2,46 млрд рублей, доходы от нее увечились на 22%. В прошлом году реклама была основным источником доходов — она приносила 51% из общей выручки, пользовательские платежи — 49%.

В исследовании отмечают, что в прошлом году заметно выросла доля выручки, которую получили от подписок. В основном, это произошло благодаря росту сервиса Amediateka и вводу кинотеатром Okko тематических подписок.

Согласно прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2017 году рынок ОТТ-видеосервисов продолжит расти — за счет платных сервисов. Ожидается, что объем рынка вырастет на 31%, до 6,3 млрд рублей. К 2021 году объем этого рынка составит 11,4 млрд рублей. В ближайшие годы будет наблюдаться развитие платной модели, в первую очередь — подписки. Также предполагается, что сервисы будут ориентироваться на предложение эксклюзивного контента, в том числе — на производство собственного.