Интернет-холдинг «Е-генератор», владеющий новостным агрегатором «СМИ2» и соцсетью «МирТесен», инвестировал в рекламный сервис LabelUp, предоставляющий услуги influencer-маркетинга, получив 49% компании. Размер сделки составил 20 млн рублей, 51% проекта остается у основателя и генерального директора LabelUp Кирилла Борисова, при этом компания становится составной частью холдинга «Е-генератор».

LabelUp объединяет в себе одноименный сервис labelup.ru и агентский бизнес по продвижению в социальных медиа. Сервис основан в 2014 году в Санкт-Петербурге, стал посредником для проведения более 6 тысяч рекламных кампаний. В системе зарегистрировано 30 тысяч блогерских аккаунтов.

По оценке исполнительного директора «Е-генератора» Павла Власова-Мрдуляша, расходы рекламодателей на сегмент influencer-маркетинг в 2017 году составят 3−5 млрд рублей.