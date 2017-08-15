Интернет-холдинг «Е-генератор», владеющий новостным агрегатором «СМИ2» и соцсетью «МирТесен», инвестировал в рекламный сервис LabelUp, предоставляющий услуги influencer-маркетинга, получив 49% компании. Размер сделки составил 20 млн рублей, 51% проекта остается у основателя и генерального директора LabelUp Кирилла Борисова, при этом компания становится составной частью холдинга «Е-генератор».
LabelUp объединяет в себе одноименный сервис labelup.ru и агентский бизнес по продвижению в социальных медиа. Сервис основан в 2014 году в Санкт-Петербурге, стал посредником для проведения более 6 тысяч рекламных кампаний. В системе зарегистрировано 30 тысяч блогерских аккаунтов.
По оценке исполнительного директора «Е-генератора» Павла Власова-Мрдуляша, расходы рекламодателей на сегмент influencer-маркетинг в 2017 году составят 3−5 млрд рублей.
У нас есть определенная инфраструктура — отдел продаж, построенный как отдельное рекламное агентство, давно и плотно работающее со всеми сетевиками и большинством крупных брендов. Бэкофис, обеспечивающий все юридически-финансовые и административные вопросы. Технологическая команда, умеющая решать сложные вопросы по поддержке и развитию высоконагруженных проектов. При этом слабовато понимаем как зарабатывать в популярных социальных средах, максимум что у нас до сих пор получалось — получать трафик на наши информационные проекты. Для 2017 года этого явно недостаточно.
У коллег из LabelUp обратная ситуация — они хорошо разобрались в Instagram и YouTube — сегодня главных социальных платформах в Рунете — но при этом нуждались в разнообразной внешней поддержке и инвестициях и контактах на московском рынке, так как они из Петербурга. В общем, пока выглядит как отличная синергия — мы дополняем друг друга. Договорились об условиях сравнительно быстро — первое обсуждение у нас произошло в начале лета, — сказал «Роем!» Павел Власов-Мрдуляш.
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