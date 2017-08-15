Чистый убыток «Почты России» по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличился в 1,9 раза и составил 5,453 миллиарда рублей против 2,929 миллиарда рублей за аналогичный период 2016 года. Убытки компания объясняет сезонными колебаниями деловой активности.

Чистый убыток на 5% лучше прогнозного значения. Убыточность деятельности предприятия характерна для 1 полугодия в силу сезонности, ежегодно рост деловой активности во 2 полугодии позволяет добиваться положительных результатов. В текущем году, помимо сезонных колебаний деловой активности, это в первую очередь обусловлено ростом фонда оплаты труда (4 млрд рублей) в результате повышения на 8,5% средней заработной платы работников в 1 полугодии 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая рост деловой активности во 2 полугодии, по результатам деятельности в 2017 году предприятие рассчитывает получить положительный финансовый результат, — сказали в пресс-службе «Почты России».

По итогам первого полугодия 2017 года, «Почта России» обработала 147,4 миллиона международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, выручка от посылочного бизнеса возросла на 9%, до 18,5 миллиарда рублей. В компании отмечают рост конкуренции в этом сегменте.

Совокупная доля Почты России на рынке courier, express and parcels куда входит посылочный бизнес во 2 квартале 2017 года составила 69%. В среднесрочной перспективе ожидается интенсивный рост рынка, во многом из-за значительного роста сегмента B2C в рамках быстрого развития и консолидации онлайн-торговли, говорится в отчете компании.

Международные перевозчики планируют выход и активное расширение своего присутствия на российском рынке. Альтернативные операторы рассчитывают расширить спектр оказываемых услуг за счет таможенного оформления почтовых отправлений и срочной доставки. Потенциальной угрозой является объединение локальных курьерских компаний в рамках союза или единой компании, — пишут авторы отчета.

Доходы «Почты России» доходы от почтового бизнеса выросли на 4%, до 36,4 миллиарда рублей, объем выручки предприятия в в финансовом секторе увеличился на 6% и составил 24,6 миллиарда рублей.