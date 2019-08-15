В продолжение возникшей в обществе и СМИ
дискуссии о единой государственной базе персональных данных
о гражданах, хотелось бы сказать следующее
В первую очередь этот разговор обычно начинают с безопасности данных. Не будет ли центральная база наиболее уязвима, что с риском утечек
1. Вопросы безопасности данных
Есть мнение, что централизованная база всех данных о всех гражданах повышает опасность утечки этих данных. Это отчасти верно: если хакер или инсайдер пробьёт защиту системы, то к его услугам будет самый полный (и самый актуальный, это важно!) набор данных для кражи. То есть на условной Горбушке наконец-то появится диск с самыми полными данными обо всех. Удобно, да?
Однако, есть и противоположное соображение: когда есть зоопарк различных частичных баз данных о гражданах в разных ведомствах, некоторые из них гарантированно будут сделаны «на коленке» и плохо защищены - в силу халатности, низкой квалификации безопасников или общей криворукости сисадминов в конкретном месте. Правда, и украсть оттуда можно будет только частичные, неполные данные (только об автомобилях, только об СМСках, только о распознанных лицах или только об адресах, например).
Про централизованную высокоответственную базу данных можно хотя бы надеяться, что там будет приложено достаточно квалификации и денег для организации хорошей защиты.
В общем, при централизации баз персональных данных есть оба процесса — повышения риска и стоимости утечки и улучшения защиты данных, так что итоговый, суммарный уровень защищённости данных будет зависеть от конкретной реализации и компетенции разработчиков этой центральной базы данных.
На самом деле, не вопросы безопасности являются главными в этом вопросе, не их нужно обсуждать. Давайте поговорим о целях создания такой базы данных.
2. Каковы цели? Похоже, это просто желание цифровой власти
А зачем вообще нужна центральная база персональных данных на всех граждан? Никаких содержательных ответов ни в обоснованиях законопроектов, ни в прессе услышать не удаётся.
Частные разговоры с людьми, причастными к законопроекту, тоже не помогают. Содержательных, убедительных аргументов нет. Только общие поверхностные соображения, что это удобно, новые технологии, все данные в одном месте
Я подозреваю, что не только аргументация, но и внутренняя мотивация тех, кто продвигает этот законопроект, в реальности очень примитивна: «ну ведь круто же будет иметь всё про гражданина в одном месте!» — и всё.
Нет, это не круто, и я ниже объясню, почему.
Иметь всё в одном месте — удобно, чтобы «всё можно было вычислить», вот что говорят сторонники законопроекта. А зачем это «вычислить»? Что мы хотим «вычислить» про гражданина?
Похоже, тут имеется желание повысить власть над гражданином, знать про него всё — а значит, более эффективно управлять им. То есть это чистое желание власти — за счёт «новых технологий», «бигдаты», «ИИ» — и прочей медийной чепухи.
Ах да, ещё повышение безопасности. Единая база данных якобы поможет раскрываемости преступлений! Рассуждения о безопасности, поимке налоговых уклонистов, воров и террористов — нерелевантны. Их и так ловят — налоговыми базами, проверками, камерами на улицах
3. Кто будет управлять данными?
Люди, которые продвигают такие законопроекты, наверняка думают, что управлять технологиями, данными и людьми будут они.
Они — начальники, министры, депутаты, сенаторы — видимо, представляют себе это так, что у них будут такие программисты формата «подай-принеси», которые будут всё для них делать по этой базе.
А это не совсем так. Программисты-то у них будут, но вот что они будут делать — вопрос особый. У наших начальников, как правило, гуманитарное образование — юридическое, журналистское, историческое.
Никакими «технологиями» они самостоятельно управлять не способны. В реальности средний начальник даже не очень понимает, что там «внутри», что делают программисты, что такое «технологии».
Он становится заложником у технических менеджеров и программистов. Когда он спрашивает у них — «а вы можете сделать то-то или нет?», он заранее не знает ответа — и готов к любому ответу: «да, можем» или «нет, не можем», или «в принципе можем, но на это нужно ещё железа, денег и времени».
По сути, управлять цифровыми данными граждан начинают средние менеджеры, сисадмины и программисты.
4. Новый класс цифровых управленцев
Таким образом, у нас появится (уже появляется) новый класс людей, имеющих доступ к данным обо всех гражданах. То есть имеющих новую, особую цифровую власть.
Его никто не назначал, этот класс, никто не уполномочивал, он получает власть «по факту». По факту найма, допуска, получения доступа к данным других людей. Это обычные люди, которые в среднем не семи пядей во лбу и не святые. Это простые клерки и простые программисты, системные администраторы. У них в руках сосредотачивается огромная — и при этом тайная — власть над данными граждан, то есть над гражданами. А каких-то серьёзных этических или законных ограничений у них практически нет.
Можно, конечно посадить их на первую форму секретности или сразу превентивно арестовать, но в реальности ничего такого никто не делает.
Давайте разберём очень условный пример про «подай-принеси» от ИТ службы. Представим себе, чисто условно, что вы губернатор или мэр. И у вашей ИТ-службы есть доступ к базе данных всех граждан вашего региона или города. И вот вы подходите к программисту за монитором и говорите:
— Вот от меня только что вышел с переговоров такой-то человек. Посмотри, на чём приехал. Так, понятно. Номер запомни в буфере. А куда направляется? Ага. А посмотри у гибддшников траектории по городу, а потом адреса, где был до этого, с кем встречался? А домашний адрес у него какой? Ага, а есть камера над его подъездом? Есть… Полистай ускоренно с утра. Во, это он. Включи распознавание лица.
Посмотри, когда он домой приходит и с кем… А куда это он ездит с работы в 14 часов почти каждый день? Зачем ему всё время в Новопетровское? Кто там у него по этому адресу? Посмотри-ка заодно СМСки в базе от мобильного оператора…
Это вовсе не фантастика: такие базы данных уже есть кое-где у региональных и центральных властей и ведомств. Они соединяют данные с камер, адресных баз, ГИБДД, мобильных операторов, распознавание лиц, траекторий движения… (материал о такой супербазе сделанной Управделами Президента опубликовала Meduza уже после того, как Игорь передал свою статью в редакцию Roem.ru)
И вот вы, допустим, известный журналист, желающий задать чиновнику острый вопрос или бизнесмен, пытающийся переиграть нечестный тендер — а он в ответ тихонько спрашивает вас, хотите ли вы обнародовать сведения о своей любовнице в Новопетровском, молельне мормонов в Балашихе или ещё что-то, казалось бы, известное только вам…
Пример, конечно, условный. Но есть ли сомнения, что эти данные вычисляемы, и что сотрудник ИТ-службы чиновника не откажется по приказу начальника позадавать запросы в базу данных или сам не поинтересуется чем-нибудь?
У меня лично — нет. Я видел достаточно корпоративных сисадминов и начальников отделов (даже не безопасников!), читавших почту и личные документы сотрудников (из чистого любопытства или в целях запуска корпоративной интриги), чтобы понимать психологию среднего «клерка по цифре».
То есть возникает новый мощный инструмент власти. Который при этом непонятно кто контролирует.
Он и так возникает — даже в тех разрозненных базах данных, что уже есть в ведомствах и регионах.
Нам предлагают его многократно усилить и отдать кому-то в неконтролируемое и тайное использование.
Позволительно спросить: а зачем?
Да, есть тактические соображения — какие-то. Мы их слышали (безопасность, большие данные, всё такое).
Но стратегически это очень плохо. Наличие центральной базы данных обо всех гражданах страны создаёт такую возможность манипуляции людьми, что любые антиутопии Оруэлла, Замятина и так далее покажутся детскими шутками.
И я не вижу никаких серьёзных аргументов, зачем вообще это нужно.
То есть кроме рассуждения, что ведь действительно тогда проще всё вычислить про каждого человека и про людей в сумме, по сути — ничего и нет. А это аргумент как раз о том, что просто очень хочется построить тоталитарный цифровой ад и управлять гражданами страны с помощью данных.
Нам это точно надо?
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Программист Ашманов боится прихода к власти программистов…
Общая база данных способна увеличить налогооблагаемую базу, существенно сократить теневую экономику, коей у нас до половины, уверен, это главный смысл инициативы в условиях падающей экономики.
https://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff
Ловить преступников также станет значительно легче, даже если сам преступник будет стараться не светиться, то вряд ли это смогут делать люди из его окружения, дети, любовницы
и т. д., вычислить нетрудовые доходы станет делом техники, главным обвинением для любого преступника станет неуплата налогов.
С каждым днем все меньше смысла держаться за конфиденциальность, которую в реальности уже не возможно защитить, зачем тогда отказываться от сверхвозможностей которые даст цифровая прозрачность общества?
PS Власть загоняет себя в ловушку, единой базой данных она пытается улучшить экономический и политический контроль, но сама таким образом передает власть новому классу — программистам, которые скоро поймут, что старый класс им совершенно не нужен, они сами способны построить государство нового типа — Алгоритмическое.
Для тех кто не читал закон, поясню, что речь идёт о том, что любой сотрудник МФЦ будет иметь инфу про любого россиянина
Я спрашивал у Ашота Оганесяна, сколько стоит коррумпировать госслужащего — обычно это суммы типа 1000 рублей.
Я не уверен, что все готовы к тому, чтобы любой со штукой в кармане мог узнать про них очень многое. Ревнивый бывший муж нынешней женщины, невзаимный влюблённый, обиженный партнёр по бизнесу или уволенный сотрудник
С такими людьми зачастую и общаться-то неприятно, не то что руками махаться (а многие именно этого и хотят)
Вопрос решаем тем-же механизмом, который действует в истории обращений за кредитной историей, а именно аудированием доступа к записям этой «супербазы». Возможно, с подтверждением самим гражданином этой транзакции по одному из очень большого числа методов.
скажу кратко:
да, нам все это надо, а мелких клерков мы наверх выдвинем, а прежних задвинем. и усе.
а чо роем уже не торт? чей проект vc?
Евгений, не совсем понятна связь ваших вопросов.
Чей проект Vc.ru вы можете узнать у нас: https://roem.ru/01−04−2013/116968/komu-prinadlejit-siliconrus-i-tjournal/
Денис, там нет «прозрачности». Точнее она работает строго в одну сторону. Вы никогда не узнаете, какой именно клоун 🤡 и из каких источников рассказал… Ну, не знаю, вашим соседям по дачному участку… Что именно сейчас у вас плохая финансовая ситуация и именно сейчас выгодно подвинуть какую-нибудь «красную линию» («все равно на адвоката денег у него сейчас нет»). Клоун, реально заработает на 10 пачек сигарет, а у вас склад отожмут, сигнализации будете дома хранить) или что угодно. Неравные риски.
Да, я в своём Телеграм-канале тоже про них написал, что с кредитными историями сделано хорошо.
Кстати, ещё обращения по ОМС можно восстанавливать и аудировать.
И вполне можно в госуслугах сделать ленту уведомлений об этом.
Этот функционал просто и эффективно прекратит поток на Горбушку, видимо поэтому и не делают.
Надо к ним PCI DSS адаптировать ;)
Прозрачность не бывает в одну сторону, если какой-то «клоун» получил данные, то и я смогу, если очень захочу, в нашей-то коррумпированной стране.
Чтобы отжать у меня склад, прозрачность совершенно не нужна, практически любой чинуша среднего ранга и так может это легко сделать.
Новый класс программистов — это мне нравится. Только скучно жить станет. Но я на это согласен.
одного не понимаю. Программирование — делото в общем общедоступное. Немного разный уровень реализации разве что. Что в современнные дни типизации, невероятной памяти, облаков, процессоров, каналов связи — вообще не основное. Так или иначе — но ктото должен им (классу) задачу ставить?
и т. д.) как могильщика себе? (потребитель, маркетолог, владелец проекта, инвестор и т. д.). и т. д.).
Этот класс — пролетарий от клавы и сервера? Или таки его создает (нанимает, образует
Либо предполагается что сей класс прораммистов является самодостаточным и с точки зрения самопостановки себе задач (на годы работы!) и самофинансирование (иногда запредельное)?
Но тогда это даже не класс уже, а какойто сверхчеловек и биологически новый вид с невиданными доселе умственными и волевыми качествами (финансы допустим теоретически можн там натырить на криптопроцессах
Какова цель и сверхзадача данного класса? Вечно чтото программировать и драть за это бабки? Или тупо создать ИИ который бесплатно будет все программировать, а живые программисты сосредоточутся на ограничении сверхвозможностей созданного ИИ и спасут человечество?
Не будет никакой «супербазы». У каждого органа будет свой обособленный набор данных, а линковаться разрозненные базы будут посредством СМЭВ.
Для подключения к СМЭВ каждая госорганизация подает заявку на подключение, ей назначают роли и полномочия. Т.о., условный Минздав может подключаться к базе условной прокуратуры, чтобы выгружать данные по проверкам медучреждений, прокуратура — к базе следственного управления, следственное управление — к базе ГИБДД,
и т. д.
Важных момента два: 1) разрешения не даются по принципу «берите прав столько, сколько хотите» — каждому органу будет выделяться свой конкретный набор разрешений и доступ только к тому набору информации, который ему необходим 2) все взаимодействие протоколируется, т.е. выяснить, кто сливает базу, можно будет по щелчку пальцев.
Остается случай, когда кто-то кому-то сольет информацию в частном порядке на конкретно взятое лицо, однако опасность этого, на мой взгляд, изрядно преувеличена. Что можно узнать о физлице? Где он работает, сколько получает, есть ли судимость, семейный статус, место проживания. Всё то же самое можно узнать, вообще ни к кому не обращаясь, просто полистав его страницу во вконтактике или спросив знакомых этого лица.
Если же мы говорим про юрлицо, то там тем более никаких проблем нет — у всех таких людей есть знакомые в погонах, и за бубенцы можно взять без всяких «супербаз», как брали сотни лет до этого. А если мы говорим про город менее миллиона, то там даже рыть ничего не надо, все и так друг друга знают.
Гораздо большую опасность, на мой взгляд, представляют частные лавочки, начиная с публичных wifi и заканчивая яндексом. У них на руках маршруты передвижения (пешком и на авто), адреса, переписка, поисковые запросы — у них практически вся личная жизнь людей от и до. Но обращение со всей этой информацией вообще никак не регламентируется, а доступ не разграничивается.
Вопрос с нецелевым использованием давно отработан государством в тех случаях, когда информация чувствительна для самого государства. В случае «пробивки» человека по базе негласных осведомителей, к примеру, к
любому силовику уже назавтра могут подойти серьезные люди из службы собственной безопасности и поинтересоваться в каких целях это было сделано.
Любая база данных вне зависимости от степени своей централизации должна предполагать различные формы допуска, официально закрепленные и связанные с функционалом. Хранение истории поисковых запросов тоже никто не отменял ну и в идеале конечно у каждого гражданина должна быть возможность немедленно узнавать кто и чем на его счет интересуется.
Вот еще идея: в нынешнем виде управление личными данными выглядит как подпись под согласием на бумажном бланке и хранение анкеты неизвестно где, кем и сколько. По закону — 1 год с момента согласия, но кто же это контролирует. Между тем как сами эти данные используются редко и нерегулярно. В настоящей цифровой демократии хранителем своих данных должен быть сам гражданин, а в государственной базе данных хранится только список тех самых ID, которые оно всем присвоило (кесарю — кесарево). И в каждом конкретном случае, когда кому-то что-то про кого-то надо узнать, по этому ключу (сейчас для этой роли уже номер мобильного можно использовать) гражданина запрашивают и он предоставляет доступ к своим данным разово по своему усмотрению. В любом случае толковый контроль этой системы не сократит, а наоборот только нарастит обслуживающие ее гос.структуры.
Игорь Станиславович не про это в статье писал, а про то, что те, кто будет заниматься администрированием самой центральной базы, допиливанием ее кода
и т. д. получат серьезную власть. и т. д.
Необходимо либо задержать прогресс, как предлагает Ашманов (Возможно ли? Не глупо ли?), либо делать центральную базу данных серьезно, т.е. не средствами административных актов, а созданием отдельного закона, в котором структуру базы до мелочей прописать, прописать механизм root доступа к ней, кто будет его иметь и как, кто и как сможет обновлять ПО, кто и как будет проводить Code review обновлений
В этом Игорь Станиславович безусловно прав, если пустить дело на самотек, т.е. отдать все в руки чинушей, то получится как писал классик:
Хотели как лучше, получилось как всегда (с)
всю дорогу существовали базы покруче вышепридуманнных. Еще в эру бумаги. На формулярах картотеки, а затем папки в огромных ангарах. Невероятная бюрократия, только несколько стран могли похвастаться.
До эры пишмашинок — был спецкласс еще и писарей, котрые должны были обладать грамотностью и каллиграфическим почерком. Записыввалось все. И подшивалось. Когда стали пишмашинки — там нет ни одной опечатки в милилонах листов. Ни одной (!!!). Слишком высоко ценилось положение сидеть в конторе\штабе, а не в траншее.
Власть, понятно, что у этих людей есть. И огромная. Но есть (была) и определенная хитропростая система, которая это нейтрализовало. Говоря грубо, если у магнитной головки харда будет свой мозгопроцессор, управляемый извне, то бессмысленны данные самого диска ибо их интерпертирует головка как инструмент. Поэтому все выдумано еще гдето в 18−19 веке (или скопировано с запада) и работает досих пор. Эти методики И.С. знать не полагается и не узнает никогда. Не тот послужной список.
Понятно, что доступ и разрушение этих хранилищ эквивалентен разрушению вапще почти всего. Даже наверно Росреестр не так опасно. Всетаки люди годами наблюдают и мониторят окружающие объекты недвижимости.
Кроме того, очевидно, что дефакто самосоздалась какбы уже гипербаза виртуальная на основе статистики всех телодвижений лет 30 последних. И она уже не бумажная.
Но палка власти имеет два конца как и любая палка. Она работает когда существует тайна и объект готов подчиняться сигналам с другого конца палки от субъекта.
Если палка начинает уже даже не долбить, а буквально вибирировать по каждому поводу и вопросу, то это уже какойто фаллоимитатор. И объект перестает расшифровывать глубокомысленные сигналы с другого конца.
Видимо, потихоньку мир подойдет к идее «независмого архива личных дел». Тогда туда все данные будут сливаться добровоьно массами, чтобы их не оиблетили всякие ашмановы на уровне области, раена, страны и тому подобных пятнушек на теле планеты. И суды будут признавать данные именно этих баз как приоритет.
И все.
«В настоящей цифровой демократии хранителем своих данных должен быть сам гражданин»
Точно. И 500 раз в день давать/отзывать разрешение на использование.
>> Точно. И 500 раз в день давать/отзывать разрешение на использование.
зачем? Мир уже поплыл в следущие эры. Не всеж колупаться 2000 лет в простых и общепонятных соплях про неукради и не возжелай жены ближнего. (впрочем, для отдельных категорий граждан вопрос будет оставаться актуален перманентно, как и резолюция в головах).
Иногда надо программно задолбать сей кнопкой, чтобы потом пипл расслабился и разрешил использование персданных «доверенным ресурсом».
Мы эти самые даные постоянно генерируем. Хоть даже унитаз и прочее. По идее, он тоже бы должен бы спрашивать решений на анализ слитых туда данных. И технические решения уже есть. Но их никто даже уже не есть. Зачем анализ биоматерьялов водителя тролебуса в облцентре? Продать фармкомпании? Но туды фармкомпания не продавала свой суперпуперпрепарат для лечения одновременного рака и импотенции. Тогда откуда там в Стыкивтаре есть данные по результатам применения «лекарства»?
Идите домой, И.С. с идиотскими идеями по псевдобезопасности. Все учтено буквальным ураганом. По противостоянию этим синдромам безопасности (только щас начинаю осознавать глыбокий смысл) долбали мозги еще в незапамятные времена. Так и объяснялось: иначе мошенники в условиях атеизьма выдоят с вас все ресурсы под эту сурдинку.
Как это было мудро!
Председатель против мёда