Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название размещено в шапке сайта. Изменилось и ее оформление: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Ссылка, которая ведет на сайт, осталась прежней. В июне на форуме «Неделя российского ретейла» глава Минпроторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле. В частности, во время дискуссии было отмечено, что крупнейший в России маркетплейс Wildberries тоже выбрал английское название, а не русское «Дикие ягоды».

В ответ на это основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала подумать над ребрендингом. Представители бизнеса тогда указывали, что названия на других языках способствуют более активным продажам из-за восприятия их как более престижных.