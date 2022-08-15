Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название размещено в шапке сайта. Изменилось и ее оформление: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Ссылка, которая ведет на сайт, осталась прежней. В июне на форуме «Неделя российского ретейла» глава Минпроторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле. В частности, во время дискуссии было отмечено, что крупнейший в России маркетплейс Wildberries тоже выбрал английское название, а не русское «Дикие ягоды».
В ответ на это основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала подумать над ребрендингом. Представители бизнеса тогда указывали, что названия на других языках способствуют более активным продажам из-за восприятия их как более престижных.
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гм а озон же тоже нужно как то руссифицировать а то слишком на амазон смахивает
Чего там русифицировать? Это и так русское слово, хоть и заимствованное. Ну а чьи-то ассоциации с амазоном — это всего лишь чьи-то ассоциации. Я вот никакого сходства не вижу, кроме формального.
Надо уточнить: восприятия их как магических слов на неизвестном языке. Ну а магические слова манят, да.
"Ягодки" на удивление хорошее, приятное название.
Поэтому срочно надо добавить какую-то аббревиатуру, а то слишком хорошо.
Помнится у Юлмарта были на КАДе склады — "ПЦИЗ №"
"Ягодки ПЦИЗ 20е" — вот так.