Опубликованы результаты исследования рынка образовательных сервисов за первое полугодие 2023 года, подготовленного агентством Smart Ranking. По их данным, российский edtech-рынок по итогам полугодия вырос на 34,6% относительно первой половины 2022 года. Выручку 100 крупнейших edtech-компаний за первые шесть месяцев года агентство оценивает на уровне 52,4 млрд руб. Результаты «оказались выше ожиданий, учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году», отметили в Smart Ranking. Большинство компаний заявили аналитикам, что их операционные показатели оказались «в рамках плана или даже выше». Выручка сегмента дополнительного профессионального образования в первом полугодии увеличилась на 28,3%, до 18 млрд руб., отметили в Smart Ranking. Выручка сегмента детского образования выросла на 32%, до 16,4 млрд руб., бизнес-образования — на 30%, до 5,4 млрд руб.

Сооснователь и директор департамента по развитию бизнеса Skillbox Сергей Попков говорит, что при общем росте выручки за полугодие на 7% отмечался всплеск спроса на отдельные направления: «Во втором квартале дизайн и маркетинг выросли на четверть, а высшее онлайн-образование — почти в шесть раз». В наибольшей степени среди крупных игроков рынка ДПО, по данным агентства, увеличилась выручка холдинга Ultimate Education — на 67%, до 761 млн руб. В сфере детского образования растет популярность относительно дешевого формата групповых занятий, уточняет гендиректор «Фоксфорда» Андрей Сизов: «Формат репетиторских занятий один на один пользуется меньшим спросом. К тому же становится популярнее оплата курсов по частям». Сегмент ДПО по итогам года, как ожидают в Smart Ranking, вырастет на 25–30% относительно 2022 года и составил 37,8–40 млрд руб. Объем сегмента детского образования к концу года там оценивают в 30 млрд руб., а объем сегмента бизнес-образования — на уровне 2022 года, около 10 млрд руб.