Выручка топ-100 образовательных сервисов за первое полугодие 2023 года превысила 50 млрд руб.


Опубликованы результаты исследования рынка образовательных сервисов за первое полугодие 2023 года, подготовленного агентством Smart Ranking. По их данным, российский edtech-рынок по итогам полугодия вырос на 34,6% относительно первой половины 2022 года. Выручку 100 крупнейших edtech-компаний за первые шесть месяцев года агентство оценивает на уровне 52,4 млрд руб. Результаты «оказались выше ожиданий, учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году», отметили в Smart Ranking. Большинство компаний заявили аналитикам, что их операционные показатели оказались «в рамках плана или даже выше». Выручка сегмента дополнительного профессионального образования в первом полугодии увеличилась на 28,3%, до 18 млрд руб., отметили в Smart Ranking. Выручка сегмента детского образования выросла на 32%, до 16,4 млрд руб., бизнес-образования — на 30%, до 5,4 млрд руб.

Сооснователь и директор департамента по развитию бизнеса Skillbox Сергей Попков говорит, что при общем росте выручки за полугодие на 7% отмечался всплеск спроса на отдельные направления: «Во втором квартале дизайн и маркетинг выросли на четверть, а высшее онлайн-образование — почти в шесть раз». В наибольшей степени среди крупных игроков рынка ДПО, по данным агентства, увеличилась выручка холдинга Ultimate Education — на 67%, до 761 млн руб. В сфере детского образования растет популярность относительно дешевого формата групповых занятий, уточняет гендиректор «Фоксфорда» Андрей Сизов: «Формат репетиторских занятий один на один пользуется меньшим спросом. К тому же становится популярнее оплата курсов по частям». Сегмент ДПО по итогам года, как ожидают в Smart Ranking, вырастет на 25–30% относительно 2022 года и составил 37,8–40 млрд руб. Объем сегмента детского образования к концу года там оценивают в 30 млрд руб., а объем сегмента бизнес-образования — на уровне 2022 года, около 10 млрд руб.

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