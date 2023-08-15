Такси "Максим" провело эксперимент в Чите. В течение трёх часов, с 6 до 9 утра 14 августа водители работали по правилам, которые станут обязательными после вступления в силу нового законодательства об агрегаторах. В силу оно вступит с 1 сентября.

Соответствующие новым требованиям водители смогли выполнить 2% поступивших заказов, не уехали около 9 тысяч желающих. Стоимость поездки выросла в 4 раза. "Средний чек в тестовый период составил 1253 рубля против 251 рубля в обычное время".

3 августа похожий эксперимент провели во Владивостоке. Там он длился с 16:00 до 19:00. Тоже было выполнено 2% заказов, средний чек вырос в 8 раз, не уехали 18 тысяч пассажиров.

Закон требует проверять у таксистов разрешение на пассажирскую перевозку, запрещает нанимать судимых за насильственные преступления и рецидивистов. Автомобили должны иметь конкретное оформление изнутри и снаружи. Если у агрегатора за сутки выезжает более 4 тыс автомобилей, у него должны быть региональные представительства.

Тем временем, "лицензия есть лишь у каждого пятого таксиста" - в частности, потому что для её получения нужен полис ОСАГО, "а его стоимость в регионах колеблется от 40 до 70 тысяч рублей, в мегаполисах — около 160 тысяч рублей".