Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет 37 российских ритейлеров, включая «Юлмарт», Ozon.ru, re: Store, «М.Видео», «Эльдорадо» и прочие, разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации». Ассоциация предлагает ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay. Сайты компаний, которые не будут его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор. Предложение сейчас обсуждается в правительстве, идет процесс подготовки заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который знаком с его подготовкой. Собеседники издания заявили, что это может подтолкнуть представителей ритейлеров покинуть российский рынок.

По словам собеседника издания, в Ассоциации считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay имеют конкурентное преимущество перед поставщиками в России в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до €1000 и весом до 31 кг.

Согласно поправкам, зарубежные интернет-магазины должны встать на учет в налоговую службу России и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями. Иностранным ритейлерам предлагается исчислять налог упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара. В случае неуплаты налогов, у ФНС будет право направить продавцу требование о блокировке его страницы, а позже — и обратиться в суд и Роскомнадзор. Также возможна разблокировка ритейлера в течение трех дней после уплаты им НДС.

С первого января 2017 года вступил в действие так называемый «налог на Google», который предполагает введение 18% НДС для иностранных компаний, продающих электронный контент через интернет российским пользователям. В основном, он касается поставщиков разного рода нематериальных товаров вроде интернет-сервисов, мобильных игр, видео и прочих. В их числе оказались компании Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, «Челси», Netflix и другие.