Путин впервые посетит офис «Яндекса»


Президент Владимир Путин впервые посетит штаб-квартиру «Яндекса» на следующей неделе в преддверии празднования 20-летия «Яндекса». Отношения «Яндекса» с государством были не всегда простыми, в первую очередь из-за медийной составляющей бизнеса компании, которая фактически являлась крупнейшим СМИ в стране, но при этом неподконтрольным государством — до того как «Сбербанку» была продана «золотая акция» компании. Сейчас на «Яндекс» рассчитывают в период президентской кампании, отмечают близкие к Кремлю собеседники «Дождя».

Путин впервые посетит офис «Яндекса» накануне юбилея компании

На следующей неделе, в преддверии празднования 20-летия «Яндекса», Владимир Путин впервые приедет в московский офис компании. Путин критиковал «Яндекс», но в последние годы отношения компании и государства стали конструктивными, и на «Яндекс» рассчитывают в период президентской кампании, отмечают близкие к Кремлю собеседники.

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    Никита Галкин

    >>Хороший сигнал и Яндексу и остальным «заинтересованным» лицам, еще бы нидерландскую прописку сменить на московскую…

    Я думаю, навряд ли, если они будут сотрудничать с властью по поводу предстоящих выборов, но если откажутся, то …

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