Президент Владимир Путин впервые посетит штаб-квартиру «Яндекса» на следующей неделе в преддверии празднования 20-летия «Яндекса». Отношения «Яндекса» с государством были не всегда простыми, в первую очередь из-за медийной составляющей бизнеса компании, которая фактически являлась крупнейшим СМИ в стране, но при этом неподконтрольным государством — до того как «Сбербанку» была продана «золотая акция» компании. Сейчас на «Яндекс» рассчитывают в период президентской кампании, отмечают близкие к Кремлю собеседники «Дождя».