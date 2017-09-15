Администрация Трампа обязала всех американских чиновников удалить со своих компьютеров и локальных сетей продукты «Лаборатории Касперского», пишут «Ведомости». Согласно специальной директиве министерства внутренней безопасности США, им дано 30 дней, чтобы выявить любое присутствие продуктов компании и 60 дней — на разработку плана по их удалению. Издание отметило, ведомство обеспокоено из-за того, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими спецслужбами, из-за чего российские власти могут получать информацию через компанию. В ведомстве заявили, что компания может опротестовать решение.

В июле 2017 администрация Трампа уже ограничила централизованные госзакупки ПО «Касперского» — эти программы пропали из двух списков поставщиков технологий для Федеральных агентств США. Прямого запрета тогда не было, но ПО «Касперского» перестало распространяться через структуры General Services Administration (GSA) — особого учреждения, обслуживающего хозяйственные нужды Федеральных агентств.

«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения и пообещала подтвердить, что решение регулятора не имеет оснований, сообщил представитель компании. Также по его словам, у них нет каких-либо политических связей ни с одним государством мира.

Не было предоставлено никаких доказательств, и все обвинения основываются на ложных утверждениях и некорректных выводах, включая претензии к законодательному регулированию России, которое якобы может влиять на компанию, и заявления по поводу политических рисков, — добавил он.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что запрет использования продуктов «Касперского» в госорганах США — проявление несправедливой конкуренции на рынке по отношению к российской компании, пишут РИА Новости.

Мне кажется, она (ситуация — ред.) надуманная. Я соглашусь с Марией Захаровой (представитель МИД РФ — ред.). Я считаю, что это больше из области несправедливой рыночной конкуренции, чем из области реальных проблем. Ни одна компания этим (разведкой — ред.) не занимается. Это точно недружественное проявление, причем весьма. Там, где работает рыночная конкуренция, это очень негативный знак, — добавил Никифоров.

14 сентября стало известно, что после новости о запрете продукции в госучреждениях Евгений Касперский принял приглашение выступить в конгрессе США 27 сентября. «Я благодарен и принимаю приглашение дать показания в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям, и, если я смогу в ускоренном порядке получить визу, надеюсь публично ответить на обвинения относительно моей компании и ее продуктов», — заявил Касперский.