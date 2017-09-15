Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), созданная по инициативе советника президента Германа Клименко, займется созданием рейтингов надежности участников криптовалютного рынка. Одной из первых инициатив РАКИБ станет создание рейтингового агентства для компаний и проектов, которые проводят ICO, сказал РБК президент РАКИБ Юрий Припачкин.

РАКИБ сможет выдавать своим членам рекомендации по подготовке и проведению ICO, проводить предварительную оценку, присваивать рейтинги для привлечения инвесторов. Есть задача создать своего рода фонд для подстраховки компаний, которые проводят ICO. По аналогии с фондами в недвижимости, которые в случае разорения застройщика завершают его проект, уточнил Припачкин.

Пока финансовое сообщество относится к ICO насторожено. 4 сентября Банк России распространил сообщение о повышенных рисках операций с криптовалютами и привлечения финансирования через ICO. ЦБ Китая запретил ICO в своей стране и намерен расследовать уже состоявшиеся. Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в августе, что впервые приостановила торги традиционными акциями нескольких компаний, которые запланировали проведение ICO.