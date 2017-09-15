Сбербанк запустил облачный сервис «Моя торговля» для интернет-магазинов и небольших компаний. Об этом «Роем!» рассказали представители банка. Сервис объединяет продажи, закупки, склад, финансы и CRM в одной системе.

С помощью «Моей торговли» компания видит остатки товаров по всем торговым точкам и может удалённо контролировать работу продавцов (открытие/закрытие смены, продажи, сумму скидок, создаваемые в сервисе документы). Через несколько дней накопившиеся данные помогут оценить эффективность торговли.

Для начала работы с сервисом нужно зарегистрироваться на сайте sb-mt.ru. Сервис будет бесплатным первые 3 месяца. После регистрации аккаунта представитель компании проходит 15-минутое интерактивное обучение. Потом можно приступать к работе: загружать каталог товаров и поставщиков и оформлять продажи. Сервис интегрирован с другими продуктами Сбербанка: онлайн-кассой «Эвотор» и сервисом «Сайт для бизнеса». «Моей торговлей» можно также пользоваться через мобильное приложение для iOS и Android.