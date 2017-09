ETCChina распространил документ, согласно которому все криптовалютные биржи Китая должны быть срочно закрыты (документ на китайском). По информации из твитера издания (на английском) до 20 сентября биржи должны объяснить властям и пользователям, как они выведут средства пользователя и на какой банковский счёт. Уже сейчас биржам запрещено регистрировать новых пользователей и они должны объявить дату прекращения торгов.

It claimed that all of the Chinese crypto exchanges will be shut down at the end of this month according to one just revealed document. pic.twitter.com/OThGsoWPVV — ETCC (@ETCChina) September 15, 2017

correct from the document: 1/ all of the exchanges should have a plan to clean the withdrawal before 20th. Sep. — ETCC (@ETCChina) September 15, 2017

2/ exchanges should setup a new bank account to store customers' fund before 20th. Sep. — ETCC (@ETCChina) September 15, 2017

3/ Shutdown announcement should be published not later than 12pm,15th, Sep. Set a stop-trading date and no more new registers from today. — ETCC (@ETCChina) September 15, 2017

14 и 15 сентября о закрытии объявили китайские криптовалютные биржи BTCC и ViaBTC.

Ранее в сентябре Центральный банк Китая запретил ICO (привлечение средств при помощи блокчейн технологий, вне традиционной фондовой биржи), так как этот финансовый инструмент: «серьезно угрожает стабильности финансовой и экономической системы страны». Курс биткоина в китайских юанях за день снизился на 30%, в долларах примерно на 10%.