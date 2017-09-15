Слух: Китай закроет все криптовалютные биржи к 20 сентября


ETCChina распространил документ, согласно которому все криптовалютные биржи Китая должны быть срочно закрыты (документ на китайском). По информации из твитера издания (на английском) до 20 сентября биржи должны объяснить властям и пользователям, как они выведут средства пользователя и на какой банковский счёт. Уже сейчас биржам запрещено регистрировать новых пользователей и они должны объявить дату прекращения торгов.

14 и 15 сентября о закрытии объявили китайские криптовалютные биржи BTCC и ViaBTC.

Ранее в сентябре Центральный банк Китая запретил ICO (привлечение средств при помощи блокчейн технологий, вне традиционной фондовой биржи), так как этот финансовый инструмент: «серьезно угрожает стабильности финансовой и экономической системы страны». Курс биткоина в китайских юанях за день снизился на 30%, в долларах примерно на 10%.

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