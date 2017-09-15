Российский Forbes намерен более внимательно анализировать тексты контрибьюторов после того, как одного из них — дочь пресс-секретаря президента Елизавету Пескову — уличили в плагиате. Доцент департамента медиа НИУ ВШЭ Оксана Силантьева прогнала текст Песковой через систему «Антиплагиат» и обнаружила целые абзацы текста, позаимствованные из издания «Мел» и других. После неприятностей с текстом Песковой редакция перечитала архив — среди колонок других контрибуторов, опубликованных за последние две недели, встретились заимствования из текстов РБК и Republic.

Заместитель главного редактора Forbes Ирина Мокроусова, руководящая сайтом издания, разослала по редакционной почте письмо (копия есть у редакции «Роем!»), в котором рекомендовала редакторам отделов более внимательно следить за контрибьюторами. Авторы таких текстов на сайте Forbes Russia не являются сотрудниками редакции — тексты предлагается писать экспертам в тех или иных отраслях, интересных изданию.

Вчера произошла очень неприятная, но весьма поучительная история. Пользователь ФБ обнаружил, что колонка Лизы Песковой на нашем сайте — плагиат. Это исключительно моя вина. Во-первых, это я опубликовала этот текст. А во-вторых, это я попросила писать ее нам колонки. У нее много подписчиков, и я надеялась с помощью популярных блогеров типа Лизы привлечь молодую аудиторию в канал «Карьера и свой бизнес», мы договаривались, что она будет писать колонки об образовании, карьере молодежи, их попытках создать бизнес и так далее — у нее большой круг общения. Первая колонка не то чтобы поражала откровением, но я надеялась, что она распишется немного, почувствует формат, увидит фидбэк, и дальше все получится. При этом меня всячески заверили, что Лиза всегда исключительно сама пишет колонки. Но тем не менее Лиза оказалась плагиатором, и эксперимент с популярным блогером с треском провалился. Мне очень неприятно, что из-за этого Forbes полоскали в соцсетях и пабликах типа Беспощадного пиарщика. Я прошу у вас всех прощения за это.

Дальше мне стали писать о других случаях плагиата в колонках контрибуторов на нашем сайте, и я поняла, что это на самом деле большая проблема. Среди колонок контрибуторов, опубликованных за последние две недели, я обнаружила еще несколько текстов с плагиатом: в частности, были скопированы целые куски статей из РБК и Republic. Я не буду здесь приводить эти примеры, чтобы не устраивать комсомольское собрание, а сообщу об этих фактах непосредственно редакторам, которые их принимали. Использовать данные других СМИ — это нормально, но при наличии ссылок. А плагиат — это юридический риск для нас. О том, что статьи авторов должны быть уникальными произведениями, написано в договорах, которые они подписывают, насколько я помню. Но, во-первых, такие документы мы подписываем только с платными контрибуторами, а во-вторых — уже постфактум. В-третьих, с бесплатными контрибуторами, которых большинство, мы вообще ничего не подписываем.

Учитывая все это я прошу редакторов: 1) Проверять на плагиат тексты, которые вы получаете от контрибуторов. Я вчера немного попользовалась этим ресурсом text.ru/antiplagiat. При регистрации он дает чуть больший функционал; при обнаружении плагиата нужно указывать на это авторам и говорить с ними о том, что необходимо писать уникальные тексты, нельзя копировать целые куски из других источников, можно использовать данные других СМИ, но обязательно нужно ставить ссылки. При повторении плагиата — не работать с автором. 2) Всегда просить от авторов список источников, которые они использовали при написании статьи. 3) Максимально исключить третьих лиц при контактах с авторами и однозначно идентифицировать автора текста, особенно когда инициатива написания текста исходит не от вас и подтвердить, что это его текст. Во-первых, при получении текста от третьих лиц высок риск того, что автор не имеет отношения к тексту и не участвовал в его создании, в нем нет его мыслей (и завтра он придет и скажет, что это вообще не его текст). Во-вторых, именно в этих случаях чаще всего тексты пишутся под заказчика, чтобы попиариться за счет Forbes и создать образ эксперта человеку, который таковым не является. Если третье лицо, приславшее текст, не дает прямые контакты автора, значит, тут может быть что-то стремное, лучше не связываться.

Источник в редакции Forbes Russia подтвердил факт наличия письма по поводу колонки Елизаветы Песковой, сказав, что не готов обсуждать его содержание. Получить комментарии от представителей ИД не удалось.