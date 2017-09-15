«Яндекс» запустил платформу для решения логистических задач Яндекс.Маршрутизация для компаний, которые занимаются перевозками или доставкой заказов в городских условиях, и для разработчиков ПО для транспортной индустрии. На основе площадки они смогут создавать свои решения. Об этом «Роем!» сообщили представители компании. После анонса платной геолокации «Яндекса» в апреле 2017 года, конкуренты поисковика из «Навител Навигатор» ответили на платную навигацию открытием бесплатного API.

Платформа предлагает набор технологий, который, по словам «Яндекса», поможет усовершенствовать сервис для конечных пользователей и сократить транспортные издержки. Оставить заявку на подключение можно на сайте платформы.

Если у бизнеса большой штат курьеров, «Маршрутизация» автоматически найдёт того, кто быстрее доберётся до пункта выдачи заказа или до клиента, и отправит его туда. При желании компания может отследить местоположение курьеров и настроить выгрузку отчётов об их перемещениях. Платформа также позволяет компаниям встроить в свои приложения и сайты модуль для информирования покупателей о прибытии заказа, — рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Новой платформой уже пользуется сервис Яндекс.Такси для маршрутизации сотен тысяч автомобилей, ее технологии помогают быстрее подавать машину и точнее рассчитывать стоимость поездки. Также решение «Маршрутизации» применяют производитель ПО SAP в своём продукте SAP Transportation Management и компания КПМГ, с которой «Яндекс» работает над пилотным проектом по маршрутизации бензовозов.