Стоимость биткойна сократилась больше чем на четверть за неделю, начиная с 7 сентября. Скорее всего, катализатором стали слухи о возможном запрете ICO в Китае, которые не имеют прямого отношения к цене данной криптовалюты, но влияют на отношение инвесторов к этому рынку в целом. Биткойн в начале сентября достиг пика в $4950, то есть вырос в восемь раз по сравнению с сентябрём 2016. Сейчас курс криптовалюты показал первое затяжное падение: начиная с 7 сентября он падал ровно неделю и уменьшился на $1412.

Курс криптовалюты за прошедший год падал несколько раз с 16 по 21 августа (потеря составила около $400). С 11 июня по 16 июля тренд по курсу биткойна менялся по несколько раз за день, но совокупно за этот период валюта потеряла $1080. До этого момента курс в основном рос, если не считать мелких колебаний.

С технической точки зрения с самим биткойном за год случилась только одна новость — 1 августа 2017 года был произведен хардфорк после которого появился «клон» биткоина Bitcoin Cash. С 1 по 16 августа курс криптовалюты рос — с $2 723 до $4 382.

Основные негативные новости случались в сегменте ICO, который подвергся критике с стороны властей двух ведущих экономик мира. Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в августе, что впервые приостановила торги традиционными акциями нескольких компаний, которые запланировали проведение ICO. ЦБ Китая запретил ICO в своей стране и намерен расследовать уже состоявшиеся, также по пока неподтвержденной информации Китай намерен до 20 сентября заставить все криптовалютные биржи прекратить операции и вывести средства в кэш.

Также возможно, что двум крупным биржам — OKCoin и Huobi разрешат продолжить операции до конца октября, такую информацию приводят представители самих площадок. C 12:00 UTC 15 сентября курс биткойна опять начал расти, как и курсы остальных криптовалют.