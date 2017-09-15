В то время как СМИ «взрываются» интересом к криптовалюте и технологии блокчейн, что подтверждают данные Медиалогии, весь остальной мир пребывает в ожидании ответов сразу на несколько вопросов: что будет с ICO, как решат проблему платёжные блокчейн-сервисы, и кто станет в ближайшее время драйвером роста рынка.

Регулирование рынка — драйвер роста

Основное событие, которого ждут все институциональные инвесторы криптомира — регулирование криптовалюты в основных странах. Но даже Японии, наиболее далеко продвинувшаяся в решении этой задачи, находится пока в стадии коррекции и обсуждения итогового решения. Окончательных результатов ранее 2018 года ожидать не стоит.

А принятие прозрачных правил игры — основной драйвер роста капитализации рынка. Только в апреле-мае 2017 года объём внутренних инвестиций в криптоотрасль Японии оценивается в размере $100 млн, что подхлестнуло рынок, по данным Coinmarcetcap, с $30 млрд до $90 млрд. Следующая на очереди — Южная Корея.

Распространение криптовалют в мире

Одним из следствий даже этой промежуточной регуляции рынка является повышение интереса к отрасли со стороны частных лиц в виде непрофессионального трейдинга, инвестирования в ICO и просто сохранения собственных сбережений. Первым регионом, в котором произошёл криптовалютный бум, стала Юго-Восточная Азия, если не учитывать китайские вычислительные мощности, направленные на майнинг биткоина.

Вторым, не самым очевидным — Латинская Америка, Боливия и Эквадор одними из первых запретили оборот криптовалюты в своих странах. Объективные причины для популярности тоже есть: слабость и нестабильность экономик стран региона, ограничения денежных потоков из стран, ограничения работы с иностранными валютами и др.

Следующим регионом в этом списке может стать как Африка с показателем низкого проникновения банков на большинстве территории континента, так и Австралия с прилегающими островами-государствами. Хорошие перспективы на «второе дыхание» у стран «Старого Света» при условии начала разработки нормативов регулирования деятельности компаний, работающих с криптовалютами, и оборотом самой криптовалюты.

Отдельной строкой можно упомянуть Китай — государство, традиционно с высоким проникновение криптоэкономики в экономическую жизнь Поднебесной и влиянием на первую в мировом масштабе. Однако последние новости о запрете проведения ICO (см.ниже) и сделок с биткоином на криптовалютных биржах, объём торгов временно значительно снизится, но в итоге вернётся к прежнему уровню: китайские трейдеры просто уйдут на другие площадки.

Новая сторона краудфандинга — ICO

Волна инвестиций в ICO, которыми «заболели» неквалифицированные инвесторы в надежде лёгкого обогащения, натолкнулось на препятствие в лице регуляторов, которые опасаются принимаемых масштабов бедствия для закрытых экономик. Например, Национальный банк Китая объявил о запрете проведения ICO-кампаний на территории Китая, а организаторов ранее прошедших краудсейлов обязал вернуть токены инвесторам. Одним из последних сделал заявление британский регулятор, Управление по финансовому регулированию, предостерегая инвесторов о высоких рисках ICO. С аналогичными заявлениями выступали США, Канады, Сингапура и Гонконга.

В целом, стоит отметить очень прагматичный и взвешенный подход чиновников — разделение криптосферы на регулирование ICO и, отдельно, лицензирование деятельности компаний, связанных с криптовалютой.

Биткоин-карты — криптофинансы в банке

Пластиковые карты и приложения в смартфонах сделали криптовалюту настолько удобной в использовании, что позволяют вам купить любой товар в любом магазине, который принимает Visa или MasterCard, а также позволяет обналичить криптовалюту в привычных фидуциарных деньгах.

Но счастье длилось недолго. И на волне повсеместного спроса на криптокарты стало известно, что большинство из них перестанут обслуживаться за пределами стран ЕС после 15 октября. Восстановление позиций платёжных блокчейн-сервисов может занять не менее года, если они не найдут решение в ближайшее время.

Криптоэквайринг

Финансовые институты только сейчас начали подпускать к эквайрингу блокчейн-проекты. Ранее причиной игнорирования рынка был фрод — высокий риск мошенничества. Промежуточным этапом стали финансовые институции с высоким FEE за эквайринг (в сравнении с классическим эквайрингом — 2% против 8−10%% за криптоэквайринг), плюс дополнительная защита для карт (например, 3D Secure) и введение очень низких лимитов (~$200 в неделю).

В настоящее время существует несколько дополнительных сервисов, кардинально снижающих уровень фрода. Например, Chainalysis и Elliptic. Это одна из причин, наравне с вхождением государства в отрасль, более открытого отношения банков к блокчейн-проектам, которое позволяет осуществлять банковские переводы в пользу биткоин-карт.

CFD: контракт на биткоин

Относительно недавно брокерские компании стали предлагать своим клиентам торговлю контрактами CFD (contract-for-difference) на биткоин и ряд других альткоинов. В большей степени этот инструмент, позволяющий «играть» на волатильности курсов криптовалют без прямого приобретения последних, взяли на вооружение forex-брокеры.

Криптовалютный рынок очень быстро развивается, проходит большое количество конференций, рассматриваются и принимаются правовые документы. Сами блокчейн-компании вкладывают немалые средства в образовательные кампании, формируют гранты для разработчиков. Чего ожидать от рынка через полгода, или даже квартал — можно лишь строить предположения. Многое зависит от конструктивного диалога бизнеса и регуляторов.