Министру культуры Украины дали «в ухо яйцом» и поручение разобраться со ВКонтакте. Александр Ткаченко провёл 14 сентября пресс-конференцию, перед началом которой в него бросили яйцо. В ходе брифинга Ткаченко рассказал о поручении министерству проверить информацию о разблокировке ВКонтакте -- соцсеть запрещена в стране с 2017 года.

Ранее в сообществе «VK Украина» представители ВКонтакте сообщили, что для использования сервиса украинцам больше не нужен VPN.

Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий — пользуйтесь VK по-прежнему без VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее — вы можете с комфортом общаться с близкими, слушать любимые песни, читать и публиковать заметки, а еще решать ежедневные дела и бытовые хлопоты с помощью мини-приложений.

12 сентября ВК запустила тематическую ленту «Украина», в которой можно найти «свежие украинские новости, музыкальные релизы, комиксы и видео местных авторов, лучшие локальные мемы».

Наконец, о нововведениях украинским пользователям расскажет специальный чат-бот Стёпа, к которому идёт комплект стикеров, один из которых содержит признаки запрещённого в России движения АУЕ.

Минкульт изучит проблему ВКонтакте «вместе с Совбезом и СБУ», передают местные СМИ, уже разработан «план мер».