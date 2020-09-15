В приложении ритейлера появился «Шпионский клуб» -- программа оценки магазинов тайными покупателями. Доступ к сервису получают те, кто часто покупает в «Пятёрочках», активно пользуется приложением, не работает в компании и подали заявку на участие. Участникам будут ставиться задания по проверке магазинов рядом с их местоположением, недостаточная активность и добросовестность приведут к исключению из клуба, за выполнение заданий начисляются 100−200 баллов на карту лояльности (10−20 рублей скидки). Сотрудники колл-центра проверят полученную от участника информацию и фотографии. Сейчас обрабатывается около 1000 отчётов в день. О выявленных недочётах по email сообщают директорам магазинов.