В приложении ритейлера появился «Шпионский клуб» -- программа оценки магазинов тайными покупателями. Доступ к сервису получают те, кто часто покупает в «Пятёрочках», активно пользуется приложением, не работает в компании и подали заявку на участие. Участникам будут ставиться задания по проверке магазинов рядом с их местоположением, недостаточная активность и добросовестность приведут к исключению из клуба, за выполнение заданий начисляются 100−200 баллов на карту лояльности (10−20 рублей скидки). Сотрудники колл-центра проверят полученную от участника информацию и фотографии. Сейчас обрабатывается около 1000 отчётов в день. О выявленных недочётах по email сообщают директорам магазинов.
Лайв Тайпинг
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странно, что директорам магазинов, а не выше, по сути это жалобы на директоров будут им же и передаваться, будто они не в курсе что творится в магазине под их руководством
Не нужно указывать, что именно исправить, сразу зондеркоманду высылать?
Оспди, ну какие «шпионы»? Может «разведчики» тогда уж, да и то не то. Ещё и требования к шпионам предъявляют, неслыханная дерзость. Шпионы это если бы профсоюз работников супермаркетов нанимали себе разведчика, который был бы внешний и отстаивал бы их права, следил за соблюдением КЗоТа, СанПином на отхых и обустройство рабочего места, выдачу молока, высматривал где там как сотрудников пытаются нагреть
и т. п. Вот тогда по отношению к холдингу такого разведчика можно условно назвать шпиёном.
Ещё и приложение шпионское ставить надо.
20 рублей скидки этьо мощьно.
Это на банку варенья «Лукашинское клубничное» надо около 10 заданий сделать, плюс пару заданий на печенье.
Интересно, в Пятерочках хотя бы санузлы есть, кто-нибудь там тарится? Потому что это какое-то днище во многих супермаркетах — строят магазины за сотни миллионов и жалко санузел за пятьдесят сделать. В итоге все микробные ходят лапают всё подряд, руки даже помыть негде. А уж как бесит, когда помираешь с голоду стоишь в кулинарии и ждешь пока взвесят пироженое, а бедная сотрудница где-то спит на мешках с мукой, потому что какой-то ******* маркетолог когда-то придумал, что ставить лавки для персонала в зале западло. Да и для людей. В общем пока что все супермаркеты лично у нас это просто какие-то унылые сараи, с унылой территорией и с наценкой 60−150%.