В карточке остановки, доступной в Яндекс.Картах, теперь есть полное расписание транспорта на месяц вперёд. Можно либо узнать время прибытия нужного маршрута, либо посмотреть, как часто он ходит и где сейчас находится на карте.
Отображение конкретного автобуса (трамвая, маршрутки etc) на карте появилось ещё в сервисе Яндекс.Транспорт, который недавно из отдельного приложения стал функцией Карт.
Также в расписании можно фильтровать маршруты и открывать встроенный календарь, чтобы посмотреть, как ходит транспорт в конкретный день.
Расписание транспорта доступно почти для всех городов в России. Данные собирают картографы Яндекса, а также их передают партнёры — компании, которые обеспечивают движение общественного транспорта.
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круто! интересно как там с оперативностью изменеия информации, расписаниям свойственно меняться
Это чисто в default сити как обычно ?
Это было и есть в 2GIS. Яндекс Карты тогда научились передавать сведения GPS с транспорта, позаимствовав фишку Яндекс Транспорта. 2GIS ответил расписанием с интервалами и через сколько придёт следующий автобус (не всегда совпадает). Вообще, это всё работает с теми городами, кто заключил сотрудничество с компаниями. В основном это крупные города, где есть подобные публичные данные.