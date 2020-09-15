В карточке остановки, доступной в Яндекс.Картах, теперь есть полное расписание транспорта на месяц вперёд. Можно либо узнать время прибытия нужного маршрута, либо посмотреть, как часто он ходит и где сейчас находится на карте.

Отображение конкретного автобуса (трамвая, маршрутки etc) на карте появилось ещё в сервисе Яндекс.Транспорт, который недавно из отдельного приложения стал функцией Карт.

Также в расписании можно фильтровать маршруты и открывать встроенный календарь, чтобы посмотреть, как ходит транспорт в конкретный день.

Расписание транспорта доступно почти для всех городов в России. Данные собирают картографы Яндекса, а также их передают партнёры — компании, которые обеспечивают движение общественного транспорта.