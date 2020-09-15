Редакция «Состава» заметила, что соцсеть «начала тестировать приватные классы» -- возможность лайкнуть запись так, чтобы об этом узнал её автор. На самом деле, приватные классы начали тестировать полтора года назад, и новое появление этой функции в прицеле внимания СМИ может означать её готовность к внедрению.

В «Одноклассниках» лайк является одновременно репостом, запись появляется в ленте друзей лайкнувшего. Приватный лайк к такому эффекту не приводит, что позволит выражать свои впечатления от поста без информирования посторонних. Это может пригодиться не только для сбережения комфорта в личной жизни, но и спасти от проблем с законом. Впрочем, после смягчения в 2018 антиэкстремистского законодательства уголовные дела за лайки и репосты сменились в основном штрафами, но многим и этого хотелось бы избежать.

О тестировании приватных лайков соцсеть объявила в мае 2019 года. В августе 2020 года ВКонтакте скрыл от тестовой выборки пользователей количество лайков к постам, вызвав панику у сммщиков. «Инстаграм» убрала количество лайков месяцем раньше.