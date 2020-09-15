Рекламодатели ВКонтакте смогут таргетировать объявления по поисковым запросам пользователей. Будут учитываться запросы во ВКонтакте, «Одноклассниках», на главной странице Mail.ru, на «Юле» и контентных проектах -- «Леди», «Дети» и других.

Лучше всего поисковый таргет подойдет онлайн-магазинам, бизнесам из сферы услуг, недвижимости, финансов. При составлении списка запросов пользователи увидят прогноз охвата по ним, объем аудитории и предлагаемые варианты запроса. В кампании можно использовать до 150 запросов. Доступны минус-слова и настройка периода поиска (охватить только тех, кто искал услугу за последнюю неделю или месяц).

Таргетинг по поисковым запросам в экосистеме Mail.ru уже имеется у рекламной системы my.Target от Mail.ru.