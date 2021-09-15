«По факту утечки персональных данных (ПД) клиентов сотового оператора „Билайн“ Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию „Вымпелком“ с требованием предоставить детальную информацию об инциденте», доложило ведомство прессе. В случае подтверждения «Билайну» грозит штраф размером «до 100 тысяч рублей». Компания, предположительно, потеряла личные данные двух миллионов пользователей широкополосного интернета (всего их у неё 2,86 млн). Сами жертвы утечки могут требовать компенсации ущерба в суде.

Персональные данные (паспорта, телефоны, email) почти 2 млн из 2,86 млн абонентов проводного широкополосного интернета «Вымпелкома» были в свободном доступе с 27 августа по 13 сентября. По объему инцидент может стать одной из крупнейших утечек персональных данных в этом году. В «Вымпелкоме» проводят расследование и заверяют, что все данные уже под защитой и клиентам ничего не угрожает. На продажу на теневых форумах база пока не выложена, но, по мнению экспертов, «ее скачали не один раз».

В 2017 году в «Билайне» потеряли 8,7 млн записей о данных абонентов сотовой связи. В компании назвали эти данные устаревшими.