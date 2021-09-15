«Сбер запустил информационно-образовательный проект СберКлевер, направленный на повышение финансовой грамотности. Цель нового ресурса — показать, что управлять финансами (а значит, и улучшить качество своей жизни) под силу каждому», сообщил банк сегодня, 15 сентября. Сайт напоминает по концепции «Тинькофф журнал»: содержит разъясняющие статьи о финансах, советы по управлению деньгами, материалы по экономике, курсы финансового планирования, инвестирования, управления бюджетом в рамках коллекции онлайн-курсов «Академия благосостояния».

С контуром «Сбера» уже соприкасается другой сервис под названием «Клевер» — это платёжная система, которая в Приднестровье объединяет банки «Агропром», «Эксим» и «Сбер». У жителей этого региона были проблемы с оплатой картами одних банков через инфраструктуру других банков.

В июле позиция главного редактора появилась в «Альфа-Банке», её занял Александр Поливанов (Sports.ru, «Ведомости», «Медуза», «Лента»).

Главный редактор — не совсем стандартная вакансия для банков, но, думаем, очень скоро она станет нормой для любой большой компании, создающей тексты и взаимодействующей с клиентами. С помощью связки арт-директора и главного редактора мы планируем вывести коммуникации «Альфа-Банка» на новый уровень.

В сентябре «лидером инвестиционной редакции» вышла в «Альфа-Банк» Татьяна Лысова, экс-главред «Ведомостей», экс-замглавреда «Медузы».