АО «Гознак» запустило сервис «Хвост удачи»: искусственный интеллект будет сопоставлять фото потерянных и найденных собак и кошек среди объявлений, размещённых на специально созданном сайте helppet.ru. «Точность распознавания, которую на сегодня демонстрирует сервис, составляет более 97% для собак и более 96.5% для кошек», утверждает компания (хотя, кошки обычно похожи друг на друга сильнее, чем собаки). Писавшие о запуске сервиса СМИ почему-то заинтересовались только собаками.

В «Гознаке» подчёркивают, что фотографии питомцев хранить не будут и после удачного обнаружения удалят, а поиск по фото поможет избежать чипирования, которое болезненно для животных и требует лишней суеты от хозяев. При этом весной в Думе внесли законопроект об обязательности чипирования животных в России

За пандемию и в России, и на Западе, значительно, с опережением обычной динамики феномена и рынка, вырос спрос на домашних животных и на товары для них. Сервис «Гознака» создан в сотрудничестве с Российской кинологической федерацией.

«Гознак» специализируется на защищённой полиграфии: печатает не только деньги, но и медали, значки, грамоты, бланки документов, пластиковые карты и прочие верифицированные материальные носители информации. В его долгосрочную программу развития входит укрепление позиций на рынках Латинской Америке и поиск заказчиков в Африке (появляться в Австралии АО пока не планирует)