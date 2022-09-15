Общий объем инвестиций в софтверную индустрию по итогам 2021 г. составил ₽232 млрд., что в 2,4 раза больше, чем в 2020 г. На внешние источники финансирования приходится 26,4% от всех инвестиций в 2021 г. (годом ранее было 22%). В абсолютных величинах они обеспечили в 2021 г. ₽61 млрд. — в 2,9 раз больше, чем в 2020 г. Остальные инвестиции произведены самими ИТ-компаниями или их учредителями. Эти данные получены по результатам опроса, который РУССОФТ проводит в рамках собственного ежегодного исследования софтверной индустрии.

Начавшийся инвестиционный бум привел к тому, что потребность в инвестициях была удовлетворена на 58%, что намного больше, чем было по итогам 2020 г. (37%). Данный показатель рассчитывается как доля фактических инвестиций от того объема эффективных вложений, который софтверные компании готовы освоить при наличии неограниченных источников финансирования. Достигнут достаточно высокий уровень удовлетворения потребностей в инвестициях, если учитывать, что руководители опрошенных предприятий склонны преувеличивать свои возможности. Объем вложений в софтверную индустрию возрос благодаря тому, что значительно расширился круг предприятий, привлекавших инвестиции — с 31% в 2020 г. до 51,5% в 2021 г. (от всех опрошенных РУССОФТ компаний, специализирующихся на разработке ПО). Еще более возросла доля компаний, которые привлекли внешнее финансирование — с 7% до 21%. В то же время, в среднем вырос объем привлеченных инвестиций на одну компанию — с ₽22 млн. до ₽52 млн. (внешних инвестиций — с ₽4,5 млн. до ₽13,6 млн.).

Анализ публичных сообщений также свидетельствует о значительном росте объема инвестиций в 2021 г. и, в частности, объеме внешнего финансирования (двукратное и трехкратное увеличение соответственно). По количеству новостей об инвестициях, которые привлекли конкретные софтверные компании, можно говорить о значительном подъеме инвестиционной активности, который начался в 2019 г., и о настоящем инвестиционном буме в 2021 г. Если суммировать упоминаемые в различных публикациях факты инвестиций более $1 млн., то по итогам 2021 г. суммарный объем инвестиций должен достичь ₽54,2 млрд. Это примерно в три раза больше, чем годом ранее (₽18,1 млрд.), пишут авторы отчета.

Абсолютные величины объема инвестиций в высокотехнологичной сфере или размера венчурного рынка рассчитать точно очень сложно (почти невозможно). Разброс оценок в зависимости от используемой методики традиционно очень большой. В то же время, если различные источники говорят о кратном росте (например, по данными исследования Агентства инноваций Москвы, венчурные инвестиции в Москве в 2021 г. установили исторический максимум, увеличив свои объемы по сравнению с 2020 г. более чем троекратно — до $1794 млн против $536 млн.), хотя в предыдущие годы каких-то признаков резкого увеличения инвестиционной активности не наблюдалось. Вполне можно говорить о выявленном в 2021 г. инвестиционном буме в софтверной отрасли. При этом он начался в 2019 г., затем замедлился пандемией, но вновь возобновился в 2020 г. (во второй половине года). Однако однозначные выводы о начале инвестиционного бума аналитики Ассоциации не торопились делать в 2021 г., предлагая дождаться результатов опроса 2022 г. В результате, сделанное предположение об инвестиционном буме в индустрии разработки ПО подтвердилось, резюмируют эксперты ассоциации.