Российские дистрибуторы и интеграторы, обеспечивающие оптовые поставки софта и «железа» российским заказчикам, добились взысканий с ушедших из страны иностранных производителей на сумму более 4,7 млрд руб. по 43 искам. Такие выводы сделали специалисты юридической фирмы «МЭФ Legal», проанализировав статистику картотеки арбитражного суда. Самую крупную сумму – почти 2 млрд руб. – по двум искам на 1,4 млрд и 550 млн руб. требует российский дистрибутор компьютерной техники OCS Distrubution с ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз». Это российская «дочка» американского производителя серверов и систем хранения данных Hewlett Packard Enterprise. В конце июля 2023 г. оба иска суд удовлетворил полностью, но в начале сентября американцы подали апелляции.

Интегратор ООО «Талмер» требует с российского юрлица американского производителя компьютерного оборудования Dell 778 млн руб. Решение было принято также не в пользу зарубежного поставщика, но в апелляции стороны заключили мировое соглашение и первоначальное решение было отменено. «Ведомости» направили запрос в OCS и «Талмер». Два крупных иска было подано от интегратора программных и аппаратных решений ООО «ФОРС дистрибуция» на сумму 431,7 млн руб. и разработчика ООО «ФОРС – Центр разработки» на сумму 111,4 млн руб. к структуре американского поставщика систем управления базами данных Oracle АО «Оракл компьютерное оборудование». В обоих случаях в конце декабря 2022 г. иски были удовлетворены частично. По данным рейтинга крупнейших IT-компаний в России от TAdviser, за 2021 г. общая выручка ушедших с российского рынка иностранных производителей (Dell, HP Inc, SAP СНГ, Cisco, IBM, HPE, Oracle, Microsoft, Intel) составила 231,3 млрд руб. У тех же компаний за 2022 г. из-за ухода из России доходы хоть и упали втрое до 72,6 млрд руб., но составили почти 3% от всего IT-бюджета страны.