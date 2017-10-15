На закрытой встрече с членами Московского столичного клуба министр связи Николай Никифоров заявил, что по решению президента Путина Россия выпустит крипторубль. Соответствующее постановление и необходимые регламенты готовит Правительство, пересказали Никифорова «Аргументы и Факты». Крипторубль будет эмитироваться властью и его нельзя будет «майнить» (автономно добывать кому угодно, по собственному желанию). При покупке или продаже крипторублей будут взыматься 13% от заработанной разницы. Аналогичный налог будет наложен при переводе крипторублей в привычные российские рубли — если владелец крипторублей не может объяснить причину появления у него крипторублей.

«Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через 2 месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», — передают слова министра «Аргументы и Факты».

Государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания 10 октября у президента Владимира Путина. О конкретных параметрах глава минфина не говорил. В свою очередь Никифоров подчеркнул, что выпуск крипторубля не обозначает легализацию биткоина или других криптовалют. Эмиссия обычных рублей, организация их обращения и изъятия на территории России осуществляются исключительно Центральным банком России. Ровно месяц назад, в середине сентября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнивала оборот криптовалют с финансовыми пирамидами: «Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, средств, которые применяются при расчетах за товары и услуги, против приравнивания к иностранным валютам… Мы видим, что во многом сейчас нынешний механизм использования криптовалют имеет признаки пирамиды».