Facebook разрешил (опция появилась пока не у всех) вручную править ошибки сети в подборе сообщений для френд-ленты, а именно — от виртуального знакомого, чьи сообщения Facebook показывает слишком часто — можно «отдохнуть». Знакомый не узнает, что его сообщения временно не читают (случайные подписчики просто перестанут «дружить» — новая опция подходит «неслучайным»).

Так обитатели сети получили возможность порвать визуальный контакт с ненужными сейчас коллегами, родственниками, пионервожатыми. В свою очередь Facebook понимает, что те или иные люди всё-равно связаны друг с другом, но связаны примечательным способом. Теперь Facebook видит связи, где переплетены люди, которые боятся, не могут по статусу, не считают нужным — обидеть друг-друга.

При некоторых условиях Facebook сможет понять, кто «лидер», а кто «подчинённый» в паре контактов. С большой вероятностью связь, которую обитатель Facebook пометил отметкой «отдохнуть», начинает выглядеть для соцсети, как долгоживущая она нескоро, или даже никогда, не разорвётся.