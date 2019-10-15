Merrill Lynch разработал схему решения проблемы «смертного Воложа»


Bank of America Merrill Lynch (BofAML) разработал схему изменения акционерной структуры Яндекса, как пишет «Коммерсант», для соответствия структуры законопроекту об ограничении участия иностранцев в значимых информационных ресурсах рунета.

Фактически же, и BofAML открыто упомянул причину, неприятный владельцам акций Яндекса законопроект, имеет второстепенную роль. Схема призвана устранить беспокойство Кремля по поводу смены владельца у пакета акций, которым сегодня владеет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. По действующему уставу Яндекса, если акции Воложа поменяют владельца по любой причине (продажа, подарок, наследование, передача пакета в дар государству), окажется, что иностранцы, которым принадлежит сегодня 42% голосующей доли, автоматически нарастят её практически до 90%.

Яндекс Волож Кремль Москва

У владельцев акций зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V. доли их экономического интереса не равны доли их голосов за счёт разделения акций на простые «класса А» (1 голос на каждую), и «класса B» (10 голосов). За счёт деления на классы сооснователь Яндекса Аркадий Волож сегодня владеет 10,01% экономического, но одновременно и 48% голосующего интереса в компании. Важно, что акция «класса B», при смене владельца, конвертируется в акцию «класса А», то есть теряет 9 голосов из 10. За счёт этого правила, с одной стороны, Аркадий Волож (+ Владимир Иванов и несколько других ближайших партнёров Аркадия по Яндексу с небольшим числом голосов) контролирует деятельность значимого ресурса в Рунете. С другой стороны, любое крупное событие в жизни Аркадия Воложа, как акционера или человека, превращает Яндекс из компании подконтрольной россиянам, в компанию контролируемую иностранцами, при условии, что россияне раньше не выкупят очень значимый пакет акций у иностранных собственников.

Капитал Яндекса разделен на акции:

  • класса, А (88,3% экономического интереса, 43,1% голосующего) и
  • класса B (11,7% экономического интереса, 58,9% голосующего).

BofAML предложили заменить каждую акцию «класса В» на 2 бумаги «класса А» и нового «класса С». Ключевым моментом является то, что у класса С нет обременения на смену владельца. Её голосующая сила остаётся прежней. Технически же размытие класса B (и изменение в Уставе) делается по следующей схеме. Каждая акция разделяется на одну акцию А, с одним голосом, и одну акцию C, с 9 голосами. Не сгорающими.

После конвертации капитал Яндекса окажется разделён в пропорциях: 94,15% экономического интереса, 48,99% голосующего — приходится на акции класса А; и 5,85% экономического интереса, 53,01% голосующего интереса — на акции класса C. Владельцы акций не поменяются. Но пакет Аркадия Воложа получит возможность быть переданным вместе с «голосующей силой», и перестанет быть угрозой мгновенной передачи контроля над Яндекса иностранцам в случае каких-либо неожиданностей.

Принятие законопроекта об ограничении участия иностранцев в значимых информационных ресурсах рунета собственники Яндекса, в частности на NASDAQ, оценивают, как вполне возможное — после очередной новости в конце прошлой недели о проработке закона в Думе, Яндекс мгновенно подешевел приблизительно на 20% и отыграть падение не смог.

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