Bank of America Merrill Lynch (BofAML) разработал схему изменения акционерной структуры Яндекса, как пишет «Коммерсант», для соответствия структуры законопроекту об ограничении участия иностранцев в значимых информационных ресурсах рунета.

Фактически же, и BofAML открыто упомянул причину, неприятный владельцам акций Яндекса законопроект, имеет второстепенную роль. Схема призвана устранить беспокойство Кремля по поводу смены владельца у пакета акций, которым сегодня владеет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. По действующему уставу Яндекса, если акции Воложа поменяют владельца по любой причине (продажа, подарок, наследование, передача пакета в дар государству), окажется, что иностранцы, которым принадлежит сегодня 42% голосующей доли, автоматически нарастят её практически до 90%.

У владельцев акций зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V. доли их экономического интереса не равны доли их голосов за счёт разделения акций на простые «класса А» (1 голос на каждую), и «класса B» (10 голосов). За счёт деления на классы сооснователь Яндекса Аркадий Волож сегодня владеет 10,01% экономического, но одновременно и 48% голосующего интереса в компании. Важно, что акция «класса B», при смене владельца, конвертируется в акцию «класса А», то есть теряет 9 голосов из 10. За счёт этого правила, с одной стороны, Аркадий Волож (+ Владимир Иванов и несколько других ближайших партнёров Аркадия по Яндексу с небольшим числом голосов) контролирует деятельность значимого ресурса в Рунете. С другой стороны, любое крупное событие в жизни Аркадия Воложа, как акционера или человека, превращает Яндекс из компании подконтрольной россиянам, в компанию контролируемую иностранцами, при условии, что россияне раньше не выкупят очень значимый пакет акций у иностранных собственников.

Капитал Яндекса разделен на акции:

класса , А ( 88,3% экономического интереса , 43,1% голосующего) и

А 88,3% экономического интереса 43,1% голосующего) и класса B ( 11,7% экономического интереса , 58,9% голосующего).

BofAML предложили заменить каждую акцию «класса В» на 2 бумаги «класса А» и нового «класса С». Ключевым моментом является то, что у класса С нет обременения на смену владельца. Её голосующая сила остаётся прежней. Технически же размытие класса B (и изменение в Уставе) делается по следующей схеме. Каждая акция разделяется на одну акцию А, с одним голосом, и одну акцию C, с 9 голосами. Не сгорающими.

После конвертации капитал Яндекса окажется разделён в пропорциях: 94,15% экономического интереса, 48,99% голосующего — приходится на акции класса А; и 5,85% экономического интереса, 53,01% голосующего интереса — на акции класса C. Владельцы акций не поменяются. Но пакет Аркадия Воложа получит возможность быть переданным вместе с «голосующей силой», и перестанет быть угрозой мгновенной передачи контроля над Яндекса иностранцам в случае каких-либо неожиданностей.

Принятие законопроекта об ограничении участия иностранцев в значимых информационных ресурсах рунета собственники Яндекса, в частности на NASDAQ, оценивают, как вполне возможное — после очередной новости в конце прошлой недели о проработке закона в Думе, Яндекс мгновенно подешевел приблизительно на 20% и отыграть падение не смог.