Видеохостинг YouTube предложил производителям косметики рекламный формат со выстроенной технологией дополненной реальности (eng.: augmented reality, «AR»). AR Beauty Try-On дополняет банеры известного формата Masthead в мобильной версии YouTube или объявления TrueView Video Discovery. По клику на них открывается страница просмотра, где используя фронтальную камеру смартфона можно оценить «насколько новый оттенок помады подходит к тону кожи или чертам лица». У заинтересованной покупательницы есть возможность сразу купить продукт.

«Как правило, покупатели предпочитают попробовать продукт перед покупкой. Это особенно актуально для косметических брендов. Раньше примерить новый оттенок помады можно было только в магазине. Однако сегодня появилась уникальная возможность сделать это с помощью дополненной реальности на YouTube», — рассказала Саманта Вайссман, менеджер по продукту, AR Beauty.