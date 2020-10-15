Основной бенефициар МТС и МТС Банка (а также АФК «Система») Владимир Евтушенков уже в июле вёл переговоры с Тиньковым о покупке банка, утверждает на основании информации от своих источников The Bell. Издание также цитирует анонимные телеграм-каналы, которые на днях начали публиковать новость о возможной продаже «Тинькофф Банка» МТС. В числе этих каналов -- «Нецифровая экономика», «который ведут бывшие сотрудники ИТ-редакции „Ведомостей“ Олег Сальманов и Елизавета Серьгина».

Деньги на покупку МТС, возможно, возьмет в кредит у Сбербанка. Которому компания уже должна около $3 млрд рублей. В результате сделка окажется «мягким консорциумом» между банком, госбанком и опсосом, как сформулировал один из собеседников The Bell. Издание узнало у своих информаторов, что Олег Тиньков начал искать покупателя для банка полтора-два года назад, Сбербанк его вряд ли купит, но продан он кому-то скорее всего будет. А переговоры с Яндексом «идут тяжело», и сделка может не состояться.

TCS Group Holding PLC в сентябре официально подтвердила, «что обсуждает с Yandex N.V. возможное предложение последнего касательно торгующегося и возможного к выпуску акционального капитала Tinkoff. Компании пришли к принципиальному согласию по поводу сделки, включающией наличные и акции примерно на $5,5 млрд». Яндекс тоже выпустил пресс-релиз с подтверждением ведения переговоров.

Сам Олег Тиньков написал в Инстаграме: