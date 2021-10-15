«Подольский городской суд приговорил 14 сотрудников ООО „Сеть Связной“ к различным срокам наказания за хищение средств из невостребованных платежей клиентов», передает «Коммерсант».

Бывший начальник отдела «Антифрод» управления экономической безопасности дирекции по оптимизации рисков ООО «Сеть Связной» Джагонхир Юлдашев с 2018 года формировал преступную группировку из директоров салонов и региональных сетей, которые похищали невостребованные платежи. Это «средства, переведенные для зачисления на электронные кошельки разного рода сервисов, но по каким-то причинам туда не попавшие и хранившиеся в кассах ООО до востребования». 13 участников группы украли 4,3 млн рублей. Преступную активность заметили в самом «Связном», установили личности преступников и рассказали о них полиции.

В ходе процесса было установлено, что Джагонхир Юлдашев распределял обязанности между участниками преступной группы, собирал информацию о невостребованных платежах, «заблокированных до рассмотрения администратором», и распределял среди сообщников похищенные средства.

Джагонхира Юлдашева и директора сети магазинов «Связной» в Подольске Дениса Грехнева суд приговорил к семи годам колонии общего режима каждого. Остальные фигуранты — директоры магазинов «Связной» — получили от условных сроков до шести с половиной лет колонии.

Роль Грехнева, согласно приговору, заключалась в вовлечении в преступную группу как можно большего числа директоров салонов и координации их действий. Кроме того, вместе с другими фигурантами он изготавливал копии паспортов плательщиков, а также подставных лиц для оформления незаконных возвратов невостребованных платежей. Затем они оформляли поддельные документы для проведения незаконных операций, которые направляли в группу активации платежей «Связного» для одобрения возврата денежных средств.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что группировка махинаторов действовала в Подольске и других городах Подмосковья с сентября 2018 по июль 2019 года. Было установлено 103 преступных эпизода, причем похищались суммы от 10 тыс. до 400 тыс. руб., а общий ущерб составил 4,3 млн руб.

Нескольким фигурантам назначили от трех лет до трех лет и четырех месяцев колонии, остальных наказали условно. Еще одна обвиняемая скончалась летом этого года. При этом суд частично удовлетворил гражданский иск ООО «Сеть Связной».