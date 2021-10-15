Несколько российских компаний опубликовали информацию о финансах, структуре компании и других аспектах организации бизнеса в процессе подготовки к размещению на бирже. Cian.ru прислала SEC проспект, готовясь к IPO в Нью-Йорке и Москве. Во ВкусВилл выложили проспект на собственном сайте.

О «Циан» из документов можно узнать, что:

Выручка за 2020 год составила 3,97 млрд руб., рост в 10%.

Операционный убыток сократился на 33% до 577 млн руб., сократившись за год на 33%.

Чистый убыток сократился на 22% до 627 млн руб.

EBITDA за год упала в два раза.

Выручка от публикации объявлений ~ 3,8 млрд руб.От рекламы — 439 млн руб. От сервиса по выдаче ипотеки- 110 млн руб., сервиса аналитики — 39 млн руб.

В 2020 году сервис использовали 16,5 млн человек в месяц.

Средняя ежедневная выручка от одного объявления составила 3,1 руб., а в Москве- 13,8 руб. Из 88,4 тыс платных аккаунтов к Москве относятся 54,9 тыс.

Проспект предварительный , будет дополнен , цена бумаг там пока не указана.

Вкусвилл тоже собирается на Nasdaq и Мосбиржу. Компания раскрыла результаты за 208−2020 годы и преобразовалась из акционерного общества в публичное акционерное общество.

Выручка в 2020 году выросла на 38% до 114,3 млрд рублей.

Чистая прибыль упала на 65,2% до 951,73 млн руб.

70% выручки компания получает в Москве и области.

Выручка магазина в Амстердаме за 2020 год — 18,8 млн рублей.

Отчитываясь о рисках , ритейлер указал высокую конкуренцию и использование конкурентами демпинга , дороговизну и нехватку курьеров и таксистов для доставки , дефицит точек , подходящих для открытия магазинов.

ритейлер указал высокую конкуренцию и использование конкурентами демпинга дороговизну и нехватку курьеров и таксистов для доставки дефицит точек подходящих для открытия магазинов. Компания поменяла юридический адрес — с Москвы на Черноголовку и увеличила уставной капитал в 200 раз , с 1 миллиона рублей до 200 миллионов.

с 1 миллиона рублей до 200 миллионов. Wall Street Journal предполагает , что Вкусвилл могут оценить в $3-$5 млрд

Ещё весной аналитики редсказывали в 2021 году в России IPO-бум после нескольких лет «затишья». В 2018 году на биржу российские компании не выходили, в 2019 разместился HeadHunter. В 2020 произошло некоторое оживление, из крупных интернет-компаний на бирже оказался Ozon.

В марте 2021 года «опубличился» ритейлер низких цен Fix Price. Bloomberg назвал это событие крупнейшим ритейл-IPO в России, но РИА Новостям аналитики сказали, что это не так.

В этом году на биржу также стремятся ivi, дочерние структуры «Сбера», игровое подразделение VK (Mail.ru Group), а «Почта России» рассматривает IPO как возможный выход в крайне маловероятном случае наступления финансовой несостоятельности.